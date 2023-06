Aj keď si Tabák vždy potrpela na správnu a kvalitnú starostlivosť o pleť, už dlhé mesiace musí bojovať s nepríjemnými červenými vyrážkami, ktoré posiali jej tvár. „Mesiace ma trápi problematická pleť. Výsledky mi ukázali, že som veľmi alergická na cesnak, papriku a mlieko,” zdôverila sa Tabák.

"Myslím si, že moje telo prestalo tolerovať potraviny. Už som bola aj u lekára, zobrali mi krv a z výsledkov mi vyšlo, že som veľmi alergická na cesnak, papriku a mlieko. Ale aj keď som to vysadila, pozorujem, že som alergická aj na viacero iných potravín. Tým, že to neustupuje, tak to idem ďalej riešiť s doktormi, lebo ma to trápi,” zdôverila sa poslankyňa pre Plus JEDEN DEŇ.

„Je to nepríjemné na pohľad a musím to riešiť mejkapom. Tým, že každá žena sa chce páčiť a chce dobre vyzerať, tak je to pre mňa trochu šok, že nemám peknú pleť automaticky a musím to zakrývať,” vraví Tabák. "Ľudia sú v mojom okolí z toho zhrození. Hovoria mi, že veď ty si takúto pleť nikdy nemala?! Sama som z toho nešťastná...," priznala nám prednedávnou s úprimnosťou politička.

Zaujímalo nás, v akom stave je teraz jej pleť a ako napreduje liečenie. Tabák prezradila, že aktuálne vyhľadala vychýrenú celebritnú lekárku Alenu Pallovú, keďže ani zmena stravy a ani krémy jej nepomáhali. „Veľmi pomaly sa mi to hojí. Pani lekárka Pallová mi predpísala veľmi ťažké a silné lieky – Izotretinoin na pol roka. Teraz sa mi časti tváre vysúšajú. Je to liek, ktorý berú najmä tínedžeri, ktorí majú problém s pleťou, alebo aj svetové modelky. Budem to brať do konca novembra a uvidím, ako sa mi to upraví,“ hovorí extenistka. “Je to náročný proces a stále moja pleť nie je v takom stave, v akom by som chcela a naďalej ma to trápi,” sťažovala sa.

Tabák sa o celom svojom probléme sa rozhodla na verejnosti hovoriť aj z dôvodu, aby dodala odvahu ostatným, ktorý bojujú s rovnakým zdravotným problémom.

