Koordinované rozhodnutie v otázke dodania stíhačiek Ukrajine členskými štátmi NATO by bolo vtiahnutím Aliancie do konfliktu s Ruskou federáciou, dodávka vojenského materiálu je preto autonómnym rozhodnutím každej krajiny. V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).