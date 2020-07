Trestné oznámenie na poslanca Národnej rady podala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Dôvodom bol príspevok na sociálnej sieti, na ktorej Blaha zdieľal obrázok prezidentky Zuzany Čaputovej s textom: „Žime tak, aby Martin Šmíd nezomrel nadarmo“.

Na toto obvinenie sa rozhodol zareagovať konečne aj previnilec a to na dnešnej tlačovke spoločne s jeho obhajcom, bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

Podľa Blahu pri jeho obvinení ide o praktiky, ktoré sú známe z nedemokratických režimov. "Odmietam akékoľvek spochybňovanie mojich názorov na nedemokratické režimy," povedal s tým, že počas nich sa dialo mnoho dobrých no aj zlých vecí. "Čo ma desí, je to, že sa dostávame do situácie, keď nová vláda politizuje všetky represívne zložky štátu,"pokračoval Blaha s tým, že ide napírklad o politizáciu polície či generálnej prokuratúry.

To, že obvinenie podala práve Nicholsonová mu príde paradoxné a ako typický príklad toho, že ide práve o politizáciu a prenasledovanie opozície. "Mám zvláštne podozrenie, že polícia sa snaží vyhovieť policajnému nátlaku," pokračoval s tým, že europoslankyňa naňho podala dokopy päť trestných oznámení, z čoho polícia štyri zamietla.

Poslanec pokračoval s tým, že počas bývalého režimu sa spravilo mnoho zlého, no netreba zabúdať ani na dobré veci, ktoré sa podarili. Ak by spoločnosť podľa Blahu postupovala ako v jeho prípade, mal by byť obvinený aj poslanece Ondrej Dostál, ktorý v roku 1989 uverejnil článok, v ktorom ospevuje socializmus. Dodal, že je zástancom ľavicovej demokracie, čo aj otvorene prehlasuje. "Uráža ma tvrdenie, že obhajujem tieto režimy a keď toto všetko skončí, zvažujeme aj právne kroky,"dodal. Odvolal sa aj na svoje statusy na sociálnych sieťach či publikácie, ktoré napísal. Otvorene vyzval europoslankyňu Nicholsonovú, aby si jeho knihy pozorne prečítala "Aj keď taký optimista asi byť nemôžem," dodal ironicky.

"Mrzí ma ešte jedna vec. Jediné, čím som sa kedy previnil je to, že mám iný názor,"pokračoval Blaha. Kritizuje, že predseda parlamentu Boris Kollár či minister školstva Branislav Gröhling nie sú vyšetrovaní kvôli svojím diplomovým prácam, no Blahu vyšetrujú za to, že má "iný názor".

"To, čo sa udialo pred niekoľkými dňami vznesením obvinenia voči pánovi Blahovi je škandál. Je to niečo, čo sa od roku 1989 nestalo a je to niečo, čo nás vracia späť do totality," povedal Blahov obhajca Robert Kaliňák. Podľa jeho názoru pri trestnom oznámení na Blahu ide o porušenie slobody prejavu. Druhým problémom je podľa neho politizácie justície a celého systému tlakom na to, ako majú orgány činné v trestnom konaní konať. "Dnes sa to týka Ľuboša Blahu, zajtra vás a pozajtra všetkých občanov,"pokračoval Kaliňák. Trestné obvinenie na Ľuboša Blahu otvorene prirovnal k Nemecku v 30. rokoch minulého storočia.

Uznesenie podľa Kaliňáka trpí aj formálnymi chybami. "Je veľmi povrchné, je tam okopírovaniý celý status a nie je tam označené, čo presne je trestný čin,"pokračoval Kaiňák s tým, že sa môžu iba domnievať, čoho sa teda poslanec dopustil. Ide pri tom o povinnú časť každého uznesenia. Dodal, že práve kvôli tomu je uznesenie nezákonné a malo by byť zrušené. V prípade ak Blahu odsúdia, sa toto rozhonutie súdu bude podľa Kaliňáka riešiť na medzinárodnej úrovni.