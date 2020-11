Posledné slovenské prezidentské voľby boli skutočne napínavé. O víťastvo totiž bojovali najmä súčasná prezidentka Zuzana Čaputová a jej oponent Maroš Šefčovič. Jedným z ďalších kandidátov bol aj Štefan Harabin, ktorý však s výsledkom 14,35 % vypadol už v prvom kole. "Ja mám dôkazy na to. Tu sa ukazuje kardinálny volebný podvod. Voliči volili na falošné voličské preukazy. Ide o veľmi veľké množstvo. Ľahko sa to dá zistiť,“tvrdil s tým, že falošných mohlo byť až 300-tisíc hlasov.

Harabin vtedy podal vo veci sťažnosť na Ústavný súd, no neúspešne. Nevrátilo ho to späť do hry o prezidentské kreslo, do ktorého bola v tom čase už zvolená súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. Harabin sa okrem falošných hlasov sťažoval aj na príliš vysoké výdavky na jej predvolebnú kampaň. Započítal do nich totiž aj kampaň Roberta Mistríka, ktorý sa vzdal v jej prospech, čo označil ako cielený krok.

Neštandardný politik sa preslávil aj výrokom o víťazstve v prezidentských voľbách. A to len deň po tom, ako sa zverejnili výsledky prvého kola. Slová súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa pritom nápadne pripomínajú práve výroky Harabina. "Pripravovali sme sa na výhru vo voľbách a voľby sme vyhrali. To, že nás ešte nevyhlásili za víťazov, je podvod na našom národe," šokoval Trump počas volebného príhovoru. V tom čase však neboli spočítané milióny hlasov.

Že by sa americký prezident vo svojom výroku o ví-ťa-zo-vi inšpiroval práve Harabinom? Neuveriteľnú podobu si všimli aj slovenskí vtipkári, ktorí na túto tému pripravili niekoľko vtipov.