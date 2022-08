Ani predaj úspešnej firmy a úplná koncentrácia na politiku Trubanovi úspech nepriniesli a po parlamentných voľbách ostali progresívci stáť tesne pred bránami Národnej rady. Expredsedovi strany však neúspech zjavne neubral zo životného entuziazmu a na internete dokonca zverejnil nevšedné video, v ktorom si v provizórnej posilovni strihol silový tréning s dcérkou Marietou.

Truban sa pritom netají tým, že politické ambície ho ešte stále neopustili a aktívne sa do politiky mieni zapájať aj naďalej. "Aktívne sa angažujem a robím všetko preto, aby sme mohli rásť," priznal pred časom pre denník Plus JEDEN DEŇ. "Len nedávno som na tlačovke pred Ministerstvom Financií upozorňoval na škandál s mýtnym tendrom, ktorý súčasná vláda obstarávala podobne nehospodárne, ako tá smerácka. Ďalej sa venujem témam informatizácie, podnikateľského prostredia či modernizácie priemyslu," skonštatoval Truban so slovami, že hoci programové a konštruktívne riešenia nie vždy pritiahnu pozornosť médií, ich príprava je dôležitá. "Kto sa im nevenuje, príde do vlády nepripravený, ako Matovič a potom vidíte, ako to vyzerá," neodpustil si štipľavú poznámku Truban.

Prečítajte si tiež: