Politik a bývalý šéf strany Progresívne Slovensko Michal Truban nezaháľa. Naplno sa začal venovať svojej rodine a aj športu. Najnovšie zverejnil príspevok z výletu so svojou rodinou.

TRUBAN ukázal malú DCÉRKU: TO vážne s ŇOU takto RISKUJE? Veď sa môže stať TRAGÉDIA!

Michal Truban je známy športovec a tentokrát vzal na cyklistický výlet aj celú svoju rodinu. S partnerkou Adelou majú malú dcérku Marietu, ktorú rovnako vzali na tento výlet. Známy politik následne zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti fotografiu. Malá dcéra vo vozíku, ktorý je pripojený za bicyklom Michala Trubana. Na počudovanie, dcérka nemá na hlave ochranú helmu, hoci obaja jej rodičia sú takýmto ochranným prostriedkom chránení.

Práve v nedávnom období otriasli Slovenskom tragédie, kedy na cestách zomreli cyklisti. Koncom mája pri dopravnej nehode pri obci Lemešany (okres Prešov) neďaleko odbočky na Kysak zomrel mladý deaf olympionik v cyklistike Andrej Babič (†24), rodák z Popradu. Narazilo do neho auto, zomrel na mieste. Pár dní po tom auto zrazilo ďalšieho cyklistu. Proti neohľaduplným vodičom ostro vystúpila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Práve ona a aj samotný Truban sú vášniví cyklisti. "Bicykel je súčasťou riešenia na veľa poblémov moderného sveta: klimatickú krízu, preťaženú dopravu v mestách, aj na udržanie dobrého zdravia," napísal politik na svojom profile na sociálnej sieti. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa cyklisti cítili na cestách bezpečne. Preto aj on podporil petíciu za zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov. Netreba však zabúdať ani na to, aby sa chránili samotní cyklisti.