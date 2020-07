Až 16 poslancov OĽaNo hlasovalo za návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne opozičnej ĽSNS. Premiér Igor Matovič (47) si okamžite vyslúžil obrovskú vlnu kritiky z radov koalície, no azda najviac mu výsledok hlasovania “dal vyžrať” opozičný politik Michal Truban (36)!

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej ale aj podľa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (29) dotyční poslanci svojim počínaním porušili koaličnú zmluvu. „Neviem, načo chcel premiér, aby sme podpisovali koaličnú zmluvu, keď ju jeho poslanci porušujú,“neskrýval sklamanie Šeliga.

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš pre TASR neskôr uviedol, že o tom v klube diskutovali. Dospeli podľa jeho slov k záveru, že individuálne hlasovanie niektorých nebude porušením koaličnej dohody. Takéto vysvetlenie sa však nepáči Trubanovi, ktorý tvrdí, že “paktovanie” s fašistami by malo byť tabu pre každého demokratického politika. “Je jedno z akej je strany a čo presadzuje. Ak by fašisti dostali moc, tak by sme tu už žiadne ľudské práva ani slobodné voľby nemali,” vyhlásil Truban.

Podľa bývalého lídra progresívcov sa nemožno na ĽS NS spoliehať pri presadzovaní svojej agendy a robiť s nimi dohody. “To je pre nich cesta k moci a pre nás všetkých cesta do pekla. Dohodnúť sa na tom, že s fašistami sa nepaktuje, by mal byť absolútny základ slušnej politiky. Ja držím Igorovi Matovičovi palce, aby sa mu to v jeho strane a koalícii podarilo presadiť,” uzavrel Truban.