Košický župan Rastislav Trnka má v rámci predvolebného súboja dôvod na radosť. Po vyše roku sa mu podarilo dotiahnuť do zdarného konca plán so získaním eurofondov na nevšedný projekt.

Po Programe obnovy krajiny a Zelenom memorande, ku ktorému sa pridali všetky samosprávne kraje, prenikla v apríli 2021 na verejnosť informácia, že Košický samosprávny kraj sa chce uchádzať o eurofondy potrebné na realizáciu projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja. V rámci neho by sa v lesoch na Gemeri a na Spiši mohli zrealizovať opatrenia zamerané na ozdravenie životného prostredia a obnovu biodiverzity mimo chránených území.

V lesoch v okolí Dobšinej, Betliara a Gelnice by tak vznikli napríklad opatrenia, ktoré zabraňujú odtoku vody z územia ako infiltračné priekopy alebo prehradenia, obnovili by sa mokrade a zvýšili zásoby podzemnej vody. „Ide o pokračovanie prác v našom úsilí v rámci Programu obnovy krajiny, ktorý realizujeme v našom kraji od roku 2018. Opatrenia v rámci tohto projektu by sa mali realizovať na niekoľko sto hektárových územiach. Chceme využiť každú výzvu a každé euro, ktoré je k dispozícii na podporu zelených projektov. Aj keď by sa tieto opatrenia mali realizovať na územiach mestských lesov, Košický samosprávny kraj je pripravený finančne sa podieľať na ich realizácii,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický župan je pod drobnohľadom verejnosti prakticky od nástupu do funkcie. Zdroj: facebook R.T.

Ubehol rok a pol a potrebný cieľ sa košickému županovi zdá sa podarilo dosiahnuť. "Podarilo sa nám získať dôležité eurofondy. Takmer 4,3 milióna eur na zadržanie vody v lesoch okolo Dobšinej a Gelnice. Opatrenia zabránia odtoku vody z územia a podporia vsakovanie, čím sa zvýši zásoba podzemnej vody. A to je základný prvok posilnenia biodiverzity, kľúčovej pri ochrane životného prostredia a predchádzaní povodní," uviedol Trnka na sociálnej sieti.

Ako ďalej uviedol, ide o prvý projekt takéhoto veľkého rozsahu zameraný na podporu biodiverzity v histórii Slovenska. "Lesy zaberajú takmer 40 percent plochy nášho kraja, v niektorých oblastiach sú pôvodné biotopy poškodené, územia poznačené nedostatkom vody, vysychaním či výrubom stromov. Preto využívame každú výzvu a dostupné financie, ktoré sa dajú získať na podporu zelených projektov," dodal.