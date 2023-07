Preteky Dračích lodí nie sú na Slovensku nijako neznáme. V minulosti si v týchto špeciálnych plavidlách zasúťažili aj bývalý olympionik Juraj Bača či podnikateľ a niekdajší finančný žralok Mario Hoffmann. Tentokrát do nej zasadol predseda KSK. Podarilo sa mu to počas premiérovej udalosti na východe, konkrétne na Ružínskej priehrade. Trnka nielen pádloval ostošesť, ale ako správny motivátor si takisto zabubnoval...

„Bol to jedinečný zážitok, lebo som to doteraz videl len na videu. Ale v praxi aj poriadna drina. Bubnovanie mi išlo, hoci doteraz som nikdy nepádloval do rytmu bubna... Samotné veslovanie chce kondičku, vzdialenosť až pol kilometra dá zabrať, no zažil som už aj iný adrenalín,“ prezradil Trnka, ktorý si okrem skoku padákom v tandeme, bungee jumpingu, či horskom krose na bicykli už skúsil aj techniky bojovníka v kimone, boxerské rukavice a tentoraz Dračie lode. „Vieme, čo chceme a v kraji, kde vraj podľa niekoho nič nie je, sa snažíme lákať návštevníkov na rôzne zaujímavé akcie, ktoré majú potenciál, aby k nám zavítali turisti a zistili, prečo sú krásy nášho kraja také lákavé,“ dodal župan.

A ako sa táto atrakcia vlastne dostala na východ? „Našiel som na internete elektrickú loď v Sliezsku. Organizátor ma však zároveň pozval na preteky Dračích lodí a v mojej hlave ihneď skrsla myšlienka, že roky čistenia našej nádrže by bolo treba nejako osláviť. Odpad z hladiny je už fuč a toto podujatie je takou oslavou pre všetky okolité obce, ktoré sa teraz môžu tešiť z poriadku. A dračie plavidlá sú ekologické, zvláštne a najmä veľmi nám pomôžu zatraktívniť našu krásnu lokalitu. Ide o tisícročia starú tradíciu Číňanov, ktorú sme oprášili pri Košiciach a divákom sa to páčilo,“ uviedol za organizátora Jozef Kojecký.

EXKLUZÍVNE ZÁBERY TRNKU NA DRAČÍCH LODIACH SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.