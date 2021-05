Prečo sa tak rozčertil? Koaličný poslanec Martin Borguľa (Sme rodina) si nevedel pomôcť a musel sa vyjadriť k ceste ministra financií Igora Matoviča do USA. Prečo mu leží táto cesta v žalúdku?

O ceste Igora Matoviča sa, ako býva zvykom, dozvedli ľudia cez sociálne siete. Expremiér totiž ráno 12. mája pred odletom za Veľkú mláku zverejnil na svojom profile status. "Dnes a zajtra rokuje náš tím z ministerstva financií v Pittsburgu s vedenín US steel corporation ... verím, že o skvelej budúcnosti ich závodu na východnom Slovensku. Po rokovaniach s predstaviteľmi US steel, ktoré som viedol ako premiér, dnes ich budem za slovenskú stranu viesť ako minister financií, pod ktorého spadá Plán obnovy ... s cieľom urobiť z US steel Košice okrem ekonomického lídra aj ekologického lídra Východu," napísal Matovič.

Hoci sa sa mnohým zdalo, že na ceste mal byť aj minister hospodárstva Richard Sulík, keďže sa stretnutie týkalo Plánu obnovy, jeho účasť nemusela byť nevyhnutná. A práve Plán obnovy, v ktorom je zakotvená aj ekologická výroba, či pomoc rozohnil kollárovca Borguľu.