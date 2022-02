Od roku 2015 čakajú šoféri prechádzajúci medzi Drietomou a Trenčínom na rekonštrukciu tejto cesty. Väčšina z nich už po toľkých rokoch ani neverí, že sa zrekonštruuje. Predchádzajúci ministri len sľubovali, ale nekonali.

Mnohí túto cestu volajú tankodrom, pretože je na nej množstvo nerovností a jám a v mnohých miestach je rýchlosť znížená na 50ku, pričom na ceste takéhoto typu, teda ceste I. triedy je štandardná rýchlosť 90ka. Jedná sa o dôležitý dopravný ťah medzi Českom a stredom Slovenska. „Cesta I/9 je súčasťou cestnej siete SR v smere západ – východ, vedúca na trase (Brno) Drietoma, štátna hranica – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom,“ znie stanovisko ministerstva.

Slovenská správa ciest (SSC) dnes, 25.2.2022, s budúcim zhotoviteľom, firmou SMS, podpísala zmluvu na jej rekonštrukciu. Modernizácia by sa mala začať na jar tohto roka mala by byť hotová do konca roku 2023. Zmluvná cena diela je 16,5 milióna eur s DPH, stavba bude financovaná primárne z eurofondov, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ale časť prostriedkov pôjde aj zo štátneho rozpočtu.

Minister dopravy Andrej Doležal sa dlhodobo netají tým, že rekonštrukcia tejto cesty je jeho prioritou, prakticky už od nástupu do jeho funkcie. „Panelka je azda najrozbitejšia cesta na Slovensku. Teraz už nič nebráni tomu, aby sa mohli stavebníci konečne pustiť do práce. Verím, že problémy sa nám už pri tomto projekte budú vyhýbať a modernizácia pôjde hladko a rýchlo,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Ako bude prebiehať rekonštrukcia?

Rekonštrukcia cesty spočíva v odstránení porušenej betónovej vozovky, tá sa následne predrví a pridaním spojiva vyhotoví podkladná tuhá vrstva, na ktorú sa položí asfalt. Súčasťou projektu bude aj oprava križovatiek s cestami II. a III. triedy. Cesta I/9 bude v križovatkách doplnená o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo a pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy,“ vyplýva z vyjadrenia hovorkyne SSC Lucie Karelovej.