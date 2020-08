Korčok počas diskusie deklaroval, že transatlantické vzťahy patria k základom zahraničnej politiky Slovenska. Zdôraznil tiež, že transatlantické vzťahy sa môžu posilniť iba vtedy, ak sa výrazne posilnia vzťahy medzi USA a Európou. Dodal, že sa treba spoločne orientovať aj na nové výzvy a hrozby. Potrebu vidí v pravidelných rokovaniach zástupcov USA s ministrami európskych krajín. Myslí si, že by si tak obe strany mohli lepšie porozumieť aj v oblastiach, ku ktorým majú rozličné postoje.

V súvislosti s Bieloruskom Korčok označil manipuláciu volieb za neprijateľnú. Podotkol, že protestujúci žiadajú len to, čo je podstatou demokracie a poukázal na potrebu pomôcť obyvateľom Bieloruska. Zdôraznil však aj potrebu naštartovať dialóg medzi režimom a občanmi, ako aj politickými reprezentantmi. Deklaroval, že je pripravený aktívne sa zapojiť do tohto procesu. Nemožno podľa neho ignorovať ani šíriacu sa propagandu a dezinformácie. Podčiarkol úlohu komunikácie s verejnosťou o tom, ktoré informácie sú nepravdivé. Ako príklad uviedol heslá šíriace sa na Slovensku ako "majdanizácia", ale aj informácie, že NATO mobilizuje vojsko, že by malo byť Bielorusko kolóniou západu i to, že protestujúci sú platení zo zahraničia.

Ako aktuálnu prioritu pri svojej práci označil šéf slovenskej diplomacie tiež nový koronavírus. Hovoril o potrebe zotavovať sa z dôsledkov pandémie. Poznamenal, že Slovensko si v porovnaní s inými krajinami zatiaľ počínalo dobre a aktuálne prijíma ďalšie kroky v súvislosti s druhou vlnou.