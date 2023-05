Uviedol to po utorkovom stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom (46), kde hovorili o prioritách vlády. Kollár víta najmä pragmatizmus zo strany premiéra. Naznačil, že Ódor by chcel mať vládny program hotový do 12. alebo 13. júna. Trinásteho júna sa má začať aj riadna schôdza parlamentu. "Zaradím to hneď na začiatok," povedal Kollár.

Skonštatoval, že kabinet už síce veľa zákonov do volieb nemôže priniesť, no môže pomôcť pri čerpaní eurofondov a plánu obnovy. Vláda bude musieť podľa Kollára urobiť rázne rozhodnutia napríklad v súvislosti so zdravotníctvom a výstavbou nemocnice Rázsochy.

Boris Kollár - predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Zdroj: Jaroslav Novák

Víta, že Ódor je aj v tomto pragmatik. "Bude v tom rázny a bude veľmi otvorený," predpokladá šéf parlamentu. Čo sa týka vládneho programu, Ódor mal Kollárovi priblížiť plán.

Každý minister si má stanoviť tri krátkodobé a tri dlhodobé ciele. Tie dlhodobé vníma Kollár skôr ako manuál pre ďalšiu vládu. Aj to považuje za pragmatické riešenie. Osobne premiérovi podľa vlastných slov netlmočil žiadne svoje požiadavky. Ódorov prístup ho vraj prekvapil.

