Strana MySlovensko chce riešiť minimálny dôchodok, štátny dlh či postaviť jadrovú elektráreň. Vyplýva to z jej vyjadrení na stredajšej tlačovej konferencii. Zároveň chce otvoriť diskusiu o štvordňovom pracovnom týždni.

"Minimálny dôchodok v dnešnej výške je nepostačujúci na dôstojné prežitie. Preto je dôležité, aby bol zadefinovaný vo výške minimálnej čistej mzdy, čo bude od budúceho roka predstavovať výšku 521 eur," uviedol podpredseda strany Stanislav Mičev.

Strana zdôrazňuje potrebu splácania štátneho dlhu. Dosiahnuť to chce rušením byrokracie. Uvoľnené budovy úradov by premenila na domovy dôchodcov, škôlky, štartovacie byty pre mladých ľudí a sociálne odkázané skupiny obyvateľstva. Časť úspor by išla aj na splácanie štátneho dlhu.

MySlovensko chce tiež postaviť jadrovú elektráreň či spustiť masívne vodozádržné opatrenia. V programe má tiež vodičský preukaz ako súčasť stredoškolského vzdelania, stanovenie lehoty na súdne rozhodnutia do jedného roka a skoncovanie s podvodmi DPH.

Strana chce otvoriť diskusiu o štvordňovom pracovnom týždni. Takisto chce diskutovať o práve na bývanie či zriadení štátnej sociálnej banky.