Lipšic argumentuje zdĺhavosťou procesu, ktorý môže trvať niekoľko hodín. Príkaz by podľa neho mohol byť urobený dodatočne. Uviedol to na štvrtkovom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady.

Ako špeciálny prokurátor podotkol, v súčasnosti je skôr snaha okliešťovať právomoci orgánov činných v trestnom konaní pod naratívom, že sa môžu zneužiť. „Ale keď to budeme robiť, nemôžeme zabúdať na to, že v prípade takéhoto incidentu orgány činné v trestnom konaní nebudú mať k dispozícii nástroje, či legislatívne alebo technické, aby mohli konať rýchlejšie alebo efektívnejšie,“ upozornil. Odpočúvanie s dodatočným odobrením sudcu navrhuje v prípade bezprostredného rizika.

Polícia musela do hľadania dvojnásobného vraha spred Teplárne Juraja Krajčíka ml. zapojiť aj SIS. Tá im pomohla páchateľa identifikovať. Vražda sa stala krátko 12. októbra krátko po 19.00, no polícia prišla do bytu bydliska strelca až o 22.30. V tom čase už ale doma nebol. Po dvojnásobnej vražde sa Krajčík zastavil doma, napísal rozlúčkový list, zobral si druhú zbraň vyšiel do ulíc. Hrozilo, že môže zaútočiť na ďalšie nevinné obete. Zbraň ale napokon namieril proti sebe.

Prečítajte si tiež: