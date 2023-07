Aktuálny spor medzi ministrom vnútra Ivanom Šimkom a prezidentom Policajného zboru Štefanom Hamranom je dôkazom absurdnej vnútropolitickej situácie, do ktorej sa Slovensko dostalo oddialením predčasných volieb až na 30. september. Tvrdí to opozičná strana Smer-SD.

"Útok Igora Matoviča a Štefana Hamrana na ministra vnútra Ivana Šimka potvrdzuje obludný rozmer zneužívania polície na politickú likvidáciu opozície. Ivan Šimko by mal Hamrana okamžite odvolať," píše vo svojom stanovisku strana Smer-SD ako reakciu na dnešnú tlačovú konferenciu hnutia OĽaNO a priatelia, ktoré žiada koniec Šimka vo funkcii ministra vnútra.

Ako je známe, minister vnútra Šimko minulý týždeň na sociálnej sieti napísal, že mu nie je jasné, čo sa myslí vyjadreniami o rozviazaní rúk polícii. "Priznám sa, že mi od počiatku nebolo jasné, čo sa malo na mysli pod tým, keď sa začalo hovoriť o tom, ako sa rozviazali ruky polícii. Táto ozbrojená, represívna štruktúra si iste nemôže robiť, čo sa jej zachce. To sa deje iba v policajnom štáte," uviedol Šimko. "Nie priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky," napísal ďalej. Podľa Šimka nikto, ani minister či policajný prezident, nemôže mať úplne rozviazané ruky, keďže sú viazaní ústavou alebo zákonmi.

Za toto vyjadrenie ministra vnútra skritizoval líder OĽaNO Igor Matovič aj exminister vnútra Roman Mikulec. "Nemôžeme si dovoliť, aby opäť prišla doba politizácie, aby tu niekto otvorene hovoril o tom, že nie, priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú, patria pod kontrolu politiky. Toto je neprijateľné," vyhlásil Mikulec parafrázujúc Šimkove vyjadrenia. Ich vysvetlenie žiadal od ministra už minulý týždeň.

K výrokom ministra vnútra Šimka mal výhrady aj policajný prezident Štefan Hamran. Podľa medializovaných informácií Hamran následne pohrozil odchodom. Zdroj: EMIL VAŠKO

Podľa Matoviča minister vnútra chce, aby boli policajti bábky v rukách politikov. "Ivan Šimko napísal status hodný Roberta Kaliňáka. Je to veľmi vážne zlyhanie ministra vnútra, že nevyužil príležitosť sa ospravedlniť. Preto si myslíme, že jediná cesta späť je stiahnuť ministra Šimka z pozície ministra vnútra, lebo robí hanbu svojej funkcii, úradníckej vláde a dehonestuje prácu čestných policajtov v Policajnom zbore," kritizoval Matovič. OĽaNO následne vyzvalo premiéra Ľudovíta Ódora, aby odvolal ministra vnútra Ivana Šimka.

Na správu zareagovala aj opozičná strana Smer-SD. "Štefan Hamran ako najvyšší policajný úradník už vyslovil nedôveru generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi, má neprijateľné politické vyhlásenia na adresu opozície a najnovšie ide po krku aj svojmu nadriadenému ministrovi vnútra. Ivan Šimko by mal Štefana Hamrana okamžite odvolať nielen pre to, že na to existujú vážne dôvody, ale aj preto, aby si ako minister urobil poriadok s bláznami typu Š. Hamrana alebo I. Matoviča, ktorý sa Hamrana zo zištných dôvodov a strachu zastáva," odkázal Smer.

"Ivan Šimko správne zdôrazňuje, že polícia nemôže mať rozviazané ruky tak, že si robí čo chce. Polícia je viazaná zákonmi a Ústavou SR a kontrolovaná politicky kreovanými orgánmi. Ak toto Hamran a jeho chlebodarcovia Roman Mikulec či Igor Matovič otvorene odmietajú, tak v priamom prenose potvrdzujú, že polícia a osobitne NAKA si od roku 2020 robí doslova čo chce a neváha hrubo porušovať zákony," píše v stanovisku Smer.

"Stačí si spomenúť, ako chceli vyšetrovatelia NAKA použiť nelegálne sledovacie zariadenie na monitorovanie vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby MV SR a na mnoho ďalších obludných praktík NAKA pri plnení politickej úlohy zadanej Matovičom, Mikulcom a Hamranom – pozatvárať opozíciu za každú cenu," podotkla ďalej opozičná strana.

Minister vnútra Šimko dôvod na odchod nevidí. Statusy na sociálnej sieti boli podľa neho reakciou na brutálnu vraždu v Dubnici nad Váhom. Témou sa chce naďalej zaoberať. "Ak existuje pochybnosť, nemôžem zavierať pred tým oči," poznamenal. Chápe, že sa policajný prezident zastáva policajtov, ale minister podľa neho musí stáť na strane ľudí, ktorým polícia poskytuje ochranu.

