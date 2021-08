Rozhorčený minister tak urobil po niekoľkých správach, v ktorých ho Dubná kritizovala, za príchod bavorského spracovateľa dreva Ziegler Grup. "Ja som protestovala proti tej jeho zmluve s nemeckou firmou ziegler a nazvala som ho hochštaplerom. Pokiaľ viem, tak chce odísť žiť na Nový Zéland, tak neviem ako sa tam chce uživiť, ale vrele som mu odporúčala aby to bolo čo najskor. A spýtala som sa ho, či tú špinu s vývozom dreva myslí vážne. Na to mi napísal že som krava. No ja som maily vymazala," ozrejmila pre náš denník Dubná.

Kameň úrazu by podľa Dubnej mal spočívať v tom, že zmienená spoločnosť má v pláne ročne spracovať milión metrov kubických dreva, ktorého je na Slovensku nedostatok. Portál startitup spolu s ministrovou reakciou uvádza, že Sulík tvrdí, že aktuálny nedostatok dreva je spôsobený veľkým vývozom, čo by mal zmeniť práve príchod zahraničného investora. "Uvedenej mailovej komunikácii predchádzala dlhodobejšia výmena emailov, v ktorých pani odmietala vnímať akýkoľvek rozumný argument a pokračovala v urážkach a nekonštruktívnom osočovaní. Aj pán minister je len človek a bohužiaľ, namiesto ukončenia debaty v návale pocitu nespravodlivosti použil nevyberané slovo, za čo sa ospravedlňuje," vysvetľuje hovorkyňa Katarína Matejková.

Prečítajte si tiež: