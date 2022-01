1. Robert Fico: „To sa tak nerobí do psej matere!“

V januári vystúpil líder Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii, kde sa vyjadril aj k téme referenda. Slovensko podľa Fica potrebuje čím skôr parlamentné voľby a práve v tejto súvislosti spustil kritiku aj na šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho. „To, čo včera urobil Peter Pellegrini, je hrubý politický amaterizmus. Veľká chyba. Zlý pokus,“ uviedol líder Smeru. Strana Smer bola síce za zorganizovanie referenda o predčasných voľbách, návrh Petra Pellegriniho však Fico ostro skritizoval. „To sa tak nerobí, do psej matere!“ okomentoval nápad šéfa Hlasu o vytvorení petičného výboru na referendum Fico. Odvtedy je to jeden z legendárnych výrokov expremiéra, ktorý doslova zľudovel.

2. Richard Sulík: „Keď bude treba, vymontujem žiarovky!“

Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík poradil ľuďom skutočne originálnym spôsobom ako ušetriť na energiách. Na tlačovej konferencii prezradil, ako bude vo svojej domácnosti postupovať on: „Túto zimu očakávam, že tie ceny pôjdu hore. Tak budem viac dbať na to, aby som spotreboval menej. Keď moje deti nechajú v izbe zažnuté svetlo, tak najprv to bude dvihnutý prst, potom to bude pár teplých slov a potom im tú žiarovku vymontujem, keď si nedajú povedať“. Bizarný výrok Sulíka sa stal okamžite vďačnou témou pre tvorcov vtipov.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík prekvapil výrokom, že vymontuje deťom žiarovky, ak ceny elektriny pôjdu hore. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

3. Ľuboš Blaha: „V ľudských dejinách sú tri symboly zrady: Judáš, Brutus a Boris Kollár.“

Opozičný poslanec strany Smer-SD Ľuboš Blaha je známy tým, že ak ide o kritiku koalície, nedáva si servítku pred ústa. V júli Smer kritizoval koaličné hnutie Sme rodina za to, že podporilo ďalšie prerokovanie podľa ich slov nezmyselného diskriminačného zákona o zvýhodnení zaočkovaných, hoci líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vraj hovoril, že zákon zastaví. Kollár tak podľa Smeru oklamal všetkých a nebol vraj ani pri hlasovaní.

Podľa Smeru Kollár na to pristál len preto, lebo mu vládna koalícia schválila peniaze „na kšefty s developermi“. „V ľudských dejinách sú tri symboly zrady: Judáš, Brutus a Boris Kollár,“ okomentoval počínanie predsedu parlamentu Ľuboš Blaha. „Takto napľuť ľudom do tváre, to sa len tak nevidí,“ dodal. „Celý deň rozprával, že zachráni ľudí pred apartheidom, a potom ako taký Brutus, zradí a odíde na dovolenku ako správny mafián,“ uviedol Blaha.

4. Štefan Harabin: „Pustite ma do budovy! A keď nepoznáte právny štát, tak zvlečte uňiformu!“

Expredseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin v októbri spôsobil menší rozruch na Najvyššom súde v Bratislave, kde sa chcel zúčastniť na odvolacom konaní šéfredaktora časopisu Zem a vek Tibora Eliota Rostasa. Harabin, Rostas ako aj jeho obhajca prišli do budovy súdu bez rúšok a odmietli si ich nasadiť. Členovia väzenskej a justičnej stráže Harabina odmietli vpustiť bez rúška. „Páchate trestnú činnosť! Ja nemám povinnosť nosiť rúško,“ kričal Harabin na členov stráže. „Pustite ma do budovy! A keď nepoznáte právny štát, tak zvlečte uniformu,“ pokračoval ďalej. Video o incidente sa odvtedy stalo virálnym na sociálnej sieti. Legendárnym sa stal aj Harabinov výrok: „Zvlečte uňiformu!“.

