Poslankyňa Sme rodina a bývalá tenistka Romana Tabák sa dostáva do povedomia slovenskej verejnosti čoraz intenzívnejšie. Okrem kúpania v zakázanom potoku či incidente s poslankyňou SaS Jankou Bittó Cigánikovou sa zviditeľňuje aj odpoveďami na zvedavé otázky svojich fanúšikov. Tí sa jej najnovšie pýtali naozaj citlivé otázky ohľadom Bittó Cigánikovej, ale hlavne vzťahu s predsedom parlamentu a Sme rodina Borisom Kollárom.

Tabák sa v minulosti zviditeľnila kúpaním v potoku s najprísnejším stupňom ochrany. Od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) za to dostala pokutu 500 eur. Záujem verejnosti pútala aj jej bitka s Bittó Cigánikovou. Každá incident v bratislavskom bare popisuje inak a jedna na druhú podali trestné oznámenie. Okrem veľkej politiky sa chce teraz dostať aj do tej regionálnej, keď kandiduje na starostku bratislavského Starého Mesta.

Pri rôznych aktivitách sa Tabák venuje na sociálnej sieti aj svojim fanúšikom, kde im odpovedá na zvedavé otázky. Ľudia chceli dokonca vedieť, či by išla do podcastu, ktorí robí poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Marcinkovej je veľká škoda v SaS. Nicholsonová sa dobre rozhodla, že z SaS odišla,“ odpovedala Tabák. Bývalá tenistka má už taktiež za sebou zmenu politického trička, keď ju na jar vyhodili z klubu OĽANO potom, ako nezahlasovala za to, aby mohol súd rozhodovať o väzbe obvineného šéfa Smeru Roberta Fica v kauze Súmrak.

Práve po "vyhadzove" z OĽANO sa Tabák dostala do poslaneckého klubu Sme rodina. Hneď sa začalo hovoriť, či známy milovník žien a multiotecko Boris Kollár s extrovertnou poslankyňou nemá viac, ako len pracovný vzťah. Tabák sa teraz k tejto horúcej téme vyjadrila, rovnako ako aj k incidentu s Bittó Cigánikovou. Odpovedala aj na otázku, čo ponúkne ako starostka, aký je jej vzťah k bohu, či sa chystá kandidovať aj do Európskeho parlamentu a mnohé ďalšie.

Odpovede Romany Tabák nájdete v galérii.