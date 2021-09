TOTO by ste od prezidentky Čaputovej NEČAKALI: Prekvapivé slová o ÚTOKU NA SLOBODU!

Vo štvrtok to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová na diskusii organizácie Globsec v Bratislave.

"Čelíme útokom na médiá a dezinformáciám, ktoré môžu mať, ako sme videli počas pandémie, aj následky na životoch. To, čo sme kedysi považovali za samozrejmosť, sa dnes vytráca. V spoločnosti je cítiť frustráciu a hnev. To však neznamená, že by sme mali na hľadanie riešení rezignovať, práve naopak. Každé hľadanie začína poctivými otázkami o tom, ako sme sa sem dostali, čo môžeme robiť inak a lepšie. Či už ako politickí lídri, alebo ako občianska spoločnosť, jednotlivci, občania," priblížila Čaputová na diskusii s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.

Na snímke je vpravo nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier a vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová počas uvítacieho ceremoniálu. Zdroj: TASR/ Martin Baumann

Prezidentka počas svojho prejavu spomenula, že v dnešnej dobe eviduje aj mnohé inšpiratívne projekty, akými sú "občianske iniciatívy, ktoré podporujú toleranciu a inklúziu, projekty, ktoré pomáhajú ľudom odlíšiť seriózne od nedôveryhodných médií," a zapájanie mladých ľudí do dialógu o spoločnosti.

"Periodické opakovanie sa volieb samo osebe ešte nezabezpečuje demokraciu," povedal spolkový prezident. "Moje presvedčenie je stále rovnaké, demokracia je buď liberálna, alebo neexistuje. Vnútorná odolnosť našich demokracií je momentálne v EÚ aj v USA skúšaná. K napádaniu autoritatívnymi modelmi zvonku sa pridávajú aj útoky znútra, a to nás nesmie nechať chladnými," dodal Steinmeier.

V súvislosti s klimatickými zmenami spolkový prezident pripomenul ničivé povodne, ktoré nedávno postihli Nemecko s tým, že ide o "zmeny klímy, s ktorými budeme v budúcnosti všetci konfrontovaní." "Musíme robiť angažovanú politiku na ochranu klímy. Otázka však znie, dokážeme to tak, aby sme si udržali priazeň voličov? Politika musí presviedčať. Politika zmien je dôležitá, ale musíme ľudí presviedčať," pokračoval Steinmeier.

Svetové spoločenstvo sa musí pokúsiť zaručiť naraz "aktívnu klimatickú ochranu, sociálnu rovnováhu aj hospodársky rast," zhrnul Steinmeier. Podľa nemeckého prezidenta je pre správne fungovanie spoločnosti potrebné, aby obyvateľstvo dôverovalo politikom. "Na existenciu dôvery však musia byť splnené isté predpoklady," pokračoval Steinmeier.

"Verejní činitelia musia reprezentovať celý ľud, nemôžu ignorovať menšiny. Nedemokratické vplyvy sú vylúčené, korupciu je potrebné potlačiť. Inými slovami, musí byť zabezpečený právny štát," priblížil.

"Dôvera je niečo, čo je absolútne nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti," reagovala Čaputová. "Je to ako vzduch, ktorý dýchame," dodala.

V otázke získavanie dôvery voličov však "máme nepomerne náročnejšiu úlohu v porovnaní s populistami, pretože priestor lží je nekonečný a priestor pravdy, ktorej sa ľudia, ktorí ctia demokraciu, chcú držať, je limitovaný na fakty," priblížila prezidentka s tým, že "musíme byť hodnotovo konzistentní a presvedčiť ľudí, že sme hodní ich dôvery."

Čaputová na záver poznamenala, že ak by chcel niekto naozaj zlikvidovať demokraciu, "prvé, čo spraví, je, že rozháda tých, ktorí si ju ctia. Chcem tým povedať, že spolupracujme, držme spolu, pretože ochrana demokracie nás potrebuje."

Čaputová skôr vo štvrtok privítala Steinmeiera v Prezidentskom paláci, kde spolu rokovali a následne absolvovali tlačovú konferenciu. Nemecký prezident s prezidentkou SR večer navštívia džezový koncert. Steinmeier si počas svojej dvojdňovej návštevy SR ešte uctí pamiatku obetí totality pri pamätníku Brána slobody v Devíne a stretne sa aj s premiérom SR Eduardom Hegerom (OĽANO).

