Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Andrej Stančík (OĽANO) bol na bilaterálnej návšteve Fínska. Stretol sa tam aj s fínskou ministerkou európskych záležitostí Tytti Tuppurainen, s ktorou debatovali nielen o dôležitých témach. Jeden z našich najmladších vysokopostavených politikov sa fínskej kolegyne spýtal netradičnú otázku.

Ako skôr uviedol na jeho sociálnej sieti, chcel pre našich hokejistov vybaviť, aby konečne nad Fínskom vyhrali: "Je tu ešte jedna vec, ktorú sa musím spýtať. Keďže Slovensko ratifikovalo vstup Fínska do NATO, mohli by ste nás za to nechať tento rok vyhrať v hokeji?"

Tytti reagovala so smiechom a dodala: "Vďaka vám za vašu ratifikáciu, ale v hokeji vyhráva lepší tím." Na čo Stančík odvetil: "Takže zas Fínsko..." Vyzerá to, že ani na tohtoročných majstrovstvách sveta v hokeji to naši reprezentanti nemusia mať ľahké.

