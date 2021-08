Po informáciách, ktoré zverejnil portál noviny.sk, podľa ktorých sa mal bývalý viceprezident Finančnej správy (FS) Slovenska Daniel Čech priznať k prijatiu úplatku od bývalého šéfa FS Františka Imreczeho, koalícia opäť bije na poplach. Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová tentoraz adresovala Pellegrinimu poriadne tvrdý odkaz. "Pán Pellegrini, zodpovedajte sa občanom," napísala na sociálnej sieti.

"Výpovede spolupracujúcich obvinených ukazujú, ako fungoval korupčný systém informatizácie za vlády Smeru a pod Petrom Pellegrinim. Dnes médiá zverejnili ďalšiu informáciu o výpovedi viceprezidenta Finančnej správy, kde poukazuje aj na zapojenie Petra Pellegriniho do tohto korupčného systému," píše Remišová.

Ministerka vo svojom statuse uvádza, že okrem Finančnej správy aj v rezorte informatizácie auditné zistenia a zistenia Najvyššieho kontrolného úradu odhaľujú stále nové nezrovnalosti a pochybenia. "Ak sa dnes verejnosť na Slovensku dozvedá o podozreniach z korupcie v súvislosti s pánom Pellegrinim, očakávam od bývalého premiéra a lídra opozície, že sa bude občanom namiesto ľúbivých fotografií zodpovedať za svoju úlohu v tomto korupčnom systéme, z čoho ho usvedčujú jeho najbližší kolegovia," napísala.

O slovo sa prihlásil aj ďalší člen strany Za ľudí Juraj Šeliga (30). "Ďalší obvinený D. Čech sa priznal z prijímania 200-tisícového úplatku. To je suma, na ktorú bežný občan musí pracovať 25 rokov a aj to by si musel takmer všetko z výplaty odložiť. Človek, ktorý mal dbať na dobrý a efektívny výber dane, bol skorumpovaný. A evidentne to nebolo nič výnimočné, bol to systém, ktorý mal krytie na najvyšších miestach," napísal. Celý Šeligov status aj s odkazom pre guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra nájdete v galérii.