O súčasnom stave v parlamente sa vyjadrila v rozhovore pre Denník N. „Ja by som povedala, že nie, že sa nenazbiera 90 poslancov, ktorí by to odsúhlasili (Matovičov odchod) a skôr si vyberú cestu menšinovej vlády, ak nebudú chcieť splniť požiadavku strany SaS,“ prezradila svoj pohľad na blížiace sa rozhodnutie koaličných partnerov.

Dôležitý je postoj súčasného premiéra. Hoci predsedu vlády Eduarda Hegera viackrát počas jeho pôsobenia pochválila, v súčasnosti nešetrí kritikou. „Vždy som k nemu veľkorysá, lebo si ho vážim ako človeka, ale pre mňa je načase, aby buchol po stole. Možno je už aj neskoro, aby naozaj ukázal, že je premiérom, a nie je len v područí Igora Matoviča.“ Reaguje tak na jeho aktuálnu neochotu odvolať ministra financií z jeho funkcie. Práve ten je jednou z hlavných príčin súčasnej politickej krízy.

Podľa Hegerových vyjadrení z posledných dní to nevyzerá, že by bolo vyriešenie krízy blízko. „Dnešnú tlačovú konferenciu strany SaS hodnotím ako verejné oznámenie občanom, že strana SaS je rozhodnutá položiť ďalšiu protikorupčnú, reformnú a proeurópsku vládu. Toto je podľa môjho názoru stranícky egoizmus,“ napísal na Facebooku ako reakciu na tlačovú konferenciu SaS. K tomu dodal jeho stranícky kolega Tomáš Šudík: „Pohľad na preferencie zvíťazil nad zdravým rozumom.."

Často sa hovorí o možnosti, že by po lete vládu podporovali Kuffovci a Taraba. „Neviem si predstaviť, že on (Heger) bude legitimizovať vládu s fašistami. Neviem si to predstaviť ani od ďalších kolegov,“ dodala k tejto možnosti ďalej Marcinková. Taktiež by hlasovala za odvolanie Igora Matoviča z ministerskej funkcie, aj keby návrh podala parlamentná opozícia.



Počas jej doterajšieho parlamentného pôsobenia bolo viacero chvíľ, kedy to chcela zabaliť. „Pracujem na veciach, ktoré si nemyslím, že sú nejaké polarizačné, ktoré rozdeľujú. A dlhodobo som hovorila, že ak ja neviem presadzovať veci, na ktorých mi záleží, kvôli ktorým som išla do politiky a mám legitimizovať veci druhých, ktoré sú pre nich dôležité, tak s tým mám vážny problém, lebo tá spolupráca musí byť vzájomná,“ a na záver dodala, „Čiže ja už som bola naozaj jednou nohou na odchode.“

V rozhovore tiež povedala, že v prípade menšinovej vlády si vie predstaviť, že podporí dobré návrhy zákonov. Či už by išlo o posilňovanie práv žien, detí a podobne. Na otázku, či by chcela kandidovať aj v ďalších parlamentných voľbách odpovedala kladne. Navyše prezradila, že by to bolo aj za jej súčasnú stranu Sloboda a solidarita.