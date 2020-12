Igorovi Matovičovi verejnosť, opozícia, ale aj časť koalície vyčíta predovšetkým zlú komunikáciu a chaos, aký v krajine zavládol. Je preto dosť logické, že dochádza k častým výzvam, aby svoj post prenechal iným. A hoci by si ešte prednedávnom čosi také nikto nevedel predstaviť, dnes je takáto možnosť údajne na spadnutie.

Vraj je to dohodnuté

Informáciu o tom, že by mohlo ísť o realitu, priniesol exminister školstva za Smer-SD Juraj Draxler. „Ak ste si po Matovičovom psychickom rozpade v priamom prenose hovorili, že vypukla riadna mediálna búrka, môžem vás uistiť, že to je nič oproti tomu, čo sa dialo tu v pozadí,” začal zostra vo svojom videu, prostredníctvom ktorého sa prihovoril ľuďom. Bývalý šéf rezortu školstva sa vyjadril, že strávil niekoľko intenzívnych hodín s ľuďmi z podnikateľského prostredia. S kým, to konkrétne nešpecifikoval. Práve tieto osoby mali komunikovať s ľuďmi z prostredia koalície.

„Nebojte sa, všetko je dohodnuté, on najneskôr v januári odíde, nahradí ho Jaro Naď, prídu noví imidžmejkri, doplní sa to malou rekonštrukciou vlády a všetko sa opäť začne dostávať pod kontrolu," šokoval svojím vyjadrením a zároveň sa verejne spýtal, ako je možné, že sme sa ocitli v tejto situácii, keď sú vraj dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov vydierateľní. „Jeden pre svoje dlhodobé psychické problémy, druhý pre svoju mafiánsku minulosť a sexuálne deviácie,” pokračoval Draxler.

Hoci boli slová exministra dosť tvrdé, stále by sa mu dali pripisovať ako vyjadrenie človeka z prostredia Smeru-SD a človeka, ktorý bojuje proti súčasnej vláde. Čo však povedať v prípade, keď už aj vlastní Matovičovi ľudia aspoň teoreticky pripúšťajú jeho možnú výmenu.

Za všetkých sa pomerne jasne vyjadril šéf posleneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš, ktorý potvrdil, že v prípade hypotetickej rekonštrukcie vlády si má strana z koho vyberať. „Máme siedmich ministrov. Z nich by sa určite dalo vybrať človeka, ktorý by dokázal zastávať pozíciu premiéra. V momentálnej situácii by som však nešiel do nejakých špekulácií," doplnil. „Zatiaľ to takto nevidím," odpovedal na otázku, či nehrozí, že by premiér cez vianočné sviatky podal demisiu. Šipoš však zároveň poznamenal, že takéto špekulácie sú predčasné.

Z¾ava: Prezident SR Andrej Kiska, odchádzajúci minister školstva Peter Pellegrini a nový minister školstva Juraj Draxler poèas diskusie ešte pred oficiálnym prijatím demisie a vymenovaním nového èlena vlády. Bratislava, 25. november 2014. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Išiel by do toho?

Podobne reagoval aj hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky. „Neviem, žeby sa o takejto téme vôbec hovorilo,” reagoval na našu otázku. A čo na to hovorí sám potenciálny premiér Jaroslav Naď či by šéf vojakov vôbec na takúto výzvu pristúpil?

„Nemyslím si, že je správne teoretizovať o výmene premiéra a rekonštrukcii vlády. Najmä nie teraz, v časoch rekordných počtoch nakazených, keď potrebujeme ďalej fungovať a sústrediť sa na nastavenie opatrení, aby sme pandémiu porazili. Igor Matovič je dobrý manažér a má moju plnú podporu,” vyjadril sa Jaroslav Naď pre náš denník.

Podobne to vnímajú aj koaliční partneri. SaS sa celú situáciu rozhodla nekomentovať a podobne to vníma aj strana Za ľudí. „O ničom takom neviem,” potvrdilo viacero poslancov strany Za ľudí. S lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom sa nám nepodarilo spojiť. Rovnako na telefonát nereagovala ani jeho hovorkyňa.

Jaroslav Naď, Igor Matovič Zdroj: archív