Politické strany sú pripravené zaujať našu pozornosť. Dosahujú to novými aj starými spôsobmi, pričom úspech nikdy nie je zaručený. Odborníci si exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ na tieto "finty" posvietili.

Voľby sú za dverami a z televízie, sociálnych sietí a už aj bilbordov sa ľuďom ozývajú usmiati politici. Snaha osloviť čo najviac volebných partnerov a voličov sa príliš nelíši od marketingu bežných značiek či produktov. My sme preto oslovili odborníkov s otázkou, čo na nás chystajú politici teraz a aké trendy politického marketingu sa na Slovensku dlhodobo držia.

Zrejme najdôležitejším aspektom je personifikácia posolstva, čiže spojenie lídra s konkrétnymi témami: „Strana sa často spája s lídrom. Z médií počúvame o Ficovom Smere či Pellegriniho Hlase,“ ozrejmil nám politológ Grigorij Mesežnikov. Líder musí podľa neho pôsobiť dôveryhodne a silno. Z hľadiska obsahového zamerania sa politici sústreďujú na širokú škálu tém: „Ľudí (nielen) na Slovensku oslovujú tzv. chlebové témy, teda všetko, čo súvisí s každodenným životom človeka, no aj materiálny nedostatok dôležitých sektorov a zdravotníctvo.“ Samotný obsah je však zbytočný, ak k nemu nie je priložené možné riešenie. Politické strany apelujú na svoje vlastné východiská zo spoločenských problémov.

Nová doba prináša nové možnosti. Svoje si o tom myslí aj odborníčka na politický marketing Simona Bubanová „Najlepším trendom je skúšať obsadiť kanály, kde zatiaľ nie je veľa politiky. Strany tak môžu zaujať už len tým, že sú v tom priestore sami. Dobrým príkladom je aktuálne Tiktok.“ Politika sa čoraz viac presúva do digitálneho priestoru, pričom strany si zakladajú účty aj na YouTube. Úplne vynechať klasické spôsoby oslovenia voliča však politológovia neodporúčajú. „Aj keď sú mediálne kampane a kampane cez sociálne siete dôležité, najúčinnejšia je priama komunikácia s voličmi,“ tvrdí politológ Tomáš Koziak. Za kľúčové sa tiež považuje výber vhodného média. Na mladých voličov totiž fungujú skôr sociálne siete, zatiaľ čo staršie generácie osloví prevažne tlač, rádio či televízia.

Zaujímalo nás, aké témy môžeme čakať v najbližšej predvolebnej kampani. Podľa odborníkov pôjde o kompetentnosť novej vlády, zaistenie cien potravín a energií, vojnu na Ukrajine, financie z plánu obnovy a zaistenie lepšieho života pre občanov. Na to, čo je lepšie pre občanov však majú strany rozličný názor. Prejavuje sa to napríklad v prípade zahraničnej politiky Slovenska, a zotrvaní v štruktúrach NATO a EÚ. Strany sa pritom už tradične snažia vyhýbať témam, ktoré by im mohli uškodiť, prípadne ich zatiahnuť do zbytočného konfliktu. Príkladom je strana Hlas, ktorá úplne upustila od svojej minulosti v strane Smer. Politológ Tomáš Koziak sa z hľadiska politickej kampane o opozičných stranách vyjadruje pozitívne: „Robert Fico aj Peter Pellegrini majú dôkladne premyslené kampane. Všetko vždy záleží od toho, na koho kampaň cieli. Richard Sulík sa zas dostal do povedomia tým, že písal politické blogy.“ Fenomény politického marketingu v opozícií opisuje aj Simona Bubanová „Uhríkovci sa poučili od Mariána Kotlebu a upustili od najostrejšej rétoriky, zatiaľ im to u voličov funguje.“ Za majstrovské dielo politického marketingu považuje Koziak kampaň Igora Matoviča pred zvolením v roku 2020. „Nechať sa nafilmovať pred Počiatkovou vilou mu spolu s jeho protikorupčnou rétorikou rapídne zvýšili preferencie.“

V moderných dejinách Slovenska sme mali aj strany, ktorým politická kampaň nevyšla práve najlepšie. „Keď sa Marian Kotleba vymedzil proti SNP, neodradilo to síce jeho vtedajších 7%, ale narazil na nezáujem, až odpor, zvyšnej časti obyvateľstva,“ tvrdí Koziak. Ako zlý príklad používa Bubánová aj stranu Spolu v roku 2020: „Úplne zahodili všetko to, čo strana pre jadro jej voličov znamenala. Po voľbách zmenili agendu, zmenili predsedu a zmenili vizuálnu identitu, čím vlastne zahodili úplne všetko, čo dovtedy znamenali, a presunuli sa tak na úplný koniec rebríčka obľúbenosti.“

