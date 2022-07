Eduard Heger prišiel včera ráno do prezidentského paláca s evidentne dobrou náladou. Netrvalo však dlho a úsmev mu z tváre rýchlo zmizol. Dôvodom bola vážnosť tém, ktoré spolu riešili. Jednou z nich bola situácia o dodávkach plynu. Dvojica sa počas debaty nevyhla omnoho pálčivejšej téme, akou bola súčasná koaličná kríza.

Najväčší problém súčasnej koalície je podľa SaS minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič. Vzťahy v koalícii sa podľa SaS musia zmeniť, liberáli sa preto rozhodli vypovedať koaličnú zmluvu. Od premiéra očakávajú návrh novej, ktorej súčasťou bude, že Matovič už nebude členom vlády.

„Celý tento spor je zhmotnený len do osoby Igora Matoviča. Spustilo sa to prieskumom popularity,” uviedol premiér. Prezidentka Čaputová vo svojom vyhlásení zdôraznila, že veľmi dôležitou témou jej stretnutia s premiérom bola vnútropolitická situácia. Pre túto tému sa vo štvrtok (21. 7.) stretla aj s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Toto nám potvrdil aj samotný Sulík, o čom sa však s hlavou štátu rozprávali, prezradiť nechcel.

Hlava štátu bola po stretnutí s Hegerom však poriadne ostrá. „Je jasné, že kríza neprišla zo dňa na deň, vyžadovalo si to opakovaný prístup. Nie som rozhodcom tohto sporu, ale môžem konštatovať, že pokiaľ ide o identifikáciu príčin, myslím, že bola identifikovaná pomerne presne,“ uviedla prezidentka.

„Vládna kríza nie je výsledkom náhody, nie je to vírus, ktorý vládu postihol. Je to dôsledok veľmi konkrétnych udalostí, krokov a vyjadrení, ktorých podcenenie viedlo k tomu, že náš štát čelí veľkým vonkajším problémom a vnútornej nestabilite a nejasnému vývoju,” myslí si. “Krízy však nesmú paralizovať štát a štát musí fungovať ďalej, práve preto som sa premiéra pýtala na to, aké kroky podnikne na to, aby zabezpečil stabilitu vlády,“ uviedla Čaputová s tým, že „za vládnu krízu v plnom rozsahu zodpovedá vláda, a tak očakávam jej skoré vyriešenie”. Výmenu ministrov označila za jednu z možných alternatív riešenia krízy.

Heger jej slová okomentoval po svojom: „Odmietam kritiku, že by štát nefungoval. Keď si zoberieme jednotlivé veci, ktoré naša vláda za dva a pol roka dosiahla, sú to veci, o ktoré sa predchádzajúce štyri vlády na Slovensku ani len nepokúsili.“ Je podľa neho dôležité dokončiť volebné obdobie v štvorkoalícii. Do tohto scenára vyriešenia vládnej krízy vkladá premiér celé svoje úsilie. Nevylučuje menšinovú vládu, ale nechce s týmto scenárom pracovať. Je podľa neho dôležité pripraviť Slovensko na ďalšie voľby tak, aby aj po nich zostavovali vládu demokratické strany.

Stretnutie a najmä vyjadrenia Čaputovej zhodnotil pre náš denník politológ Tomáš Koziak.

