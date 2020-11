Minister hospodárstva Richard Sulík (52) sa premiérovým štipľavým odkazom, aby svoj pandemický plán ponúkol Mongolsku nedal odradiť. V pondelok (23. novembra) totiž liberáli podrobne vypracovaný plán skutočne predstavili, ba čo viac... Sulík si neodpustil odkaz, ktorý Matovičovi nepochybne poriadne zdvihne tlak!

Toto bude rozdýchavať dlho. Matovič ešte počas minulého týždňa ministrovi hospodárstva odkázal, že so svojím plánom prichádza neskoro, a ak chce, môže ho ponúknuť inej krajine, ktorá podobnými plánmi do tejto chvíle nedisponuje - napríklad Mongolsku. Sulík sa však posmeškami premiéra nedal odradiť a po boku ministra školstva Branislava Gröhlinga (46) a predsedníčky Výboru pre zdravotníctvo Janky Bittó Cigánikovej (37) v pondelok predstavil plán, ktorý sú SaS-kári odhodlaní preložiť na rokovanie Ústrednému krízovému štábu (zasadá 23. novembra o 14.00, pozn. red.)

Koaličná SaS predstavila nový protipandemický plán nazvaný Semafor, ktorý má zohľadňovať najmä situáciu v regiónoch. Ďalej hovorí o opatreniach, pravidlách a odporúčaniach pre celé Slovensko ale aj pre konkrétne obvody. Spomína plán testovania, rieši cezhraničný režim aj odškodnenie zatvorených či obmedzených prevádzok - viac sa dočítate tu.

Sulíkov plán je teda istým spôsobom návratom k pôvodným „semaforovým" projektom, v čom však minister nevidí najmenší problém. „Neviem, či treba vymýšľať koleso nanovo. Možno stačí prevziať to, čo sa osvedčilo u nás alebo v iných krajinách,"vyhlásil Sulík s dôvetkom, že príkladom by sa nám mohlo stať premiérom spomínané Mongolsko. „Napríklad Mongolsko by nám mohlo byť dobrým vzorom, pretože tam majú nula mŕtvych na koronu," neodpustil si uštipačnú poznámku Sulík.

Podľa štatistík siete Google Mongolsko do dnešného dňa eviduje 629 prípadov ochorenia na COVID-19 z toho 337 vyliečených pacientov a pri počte mŕtvych skutočne svieti nula. Na Slovensku zatiaľ evidujeme 96 472 prípadov a 693 úmrtí. Celosvetovo sa podľa Google už nakazilo neuveriteľných 58 miliónov ľudí a vírusu podľahlo 1,39 milióna pacientov.