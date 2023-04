Líder OĽaNO približne pred mesiacom začal navštevovať regióny a organizovať spoločné diskusie s občanmi. Hlavným impulzom mu bolo vraj nevydarené stretnutie dočasne poverených ministrov Jaroslava Naďa a Rastislava Káčera, ktorých v Michalovciach tamojší obyvatelia vypískali a pokrikovali na nich.

Matovič na viacerých debatách zdôraznil, že za jednu zo svojich úloh pokladá voličom vysvetliť, ako ich politici typu Fico a Pellegrini podviedli. „Voliči Smeru a Hlasu uverili čaru Fica a Pellegriniho a ich sladkým rečiam,“ povedal Matovič. Líder OĽaNO verí, že babička, ktorá sa nechala kúpiť za ružičku si uvedomí, že to bol "podvodník a šmejd čo chodí s tými hrncami", vyjadril sa svojsky Matovič na adresu Fica v rámci debaty, ktoré OĽaNO uskutočnilo v Púchove.

V jednom momente jeden z účastníkov diskusie vyšiel s podivným návrhom, čo keby sa volebné právo rozšírilo aj na mladých od 16 rokov, zároveň ale právo ísť voliť zamedzilo osobám starším ako 65 rokov. Myslel tým evidentne obmedziť možnosť voliť seniorom, ktorí tvoria veľkú časť voličskej základe sociálnych demokratov.

Podľa Matoviča netreba zatracovať starších ľudí, skôr im vysvetliť ako štát funguje. Podľa slov lídra OĽaNO Fico a Pellegrini okrádal rodiny s deťmi, lebo nemali v čase vládnutia pandémiu ani ďalšie krízy, predsa rodiny s deťmi nepodporili. „Ísť na starších ľudí aj možno cez ich deti a vnúčatá. Vysvetliť im, ako vo veľkom Fico s Pellegrinim – ľudia s peknou tvárou a s peknými rečami, okrádali ich vlastné deti a vnúčatá," radil Matovič. "Lebo to, že ich okrádali, mnohé z tých detí sa nenarodili,“ pokračoval ďalej líder OĽANO.

„Lebo keď tá matka mala možno 2-3 deti a ledva prežívali. Bola tehotná a povedali si, že už na ďalšie dieťa nemajú. Štát na mňa kašle, dá mi Fico 45 eur. Jednoducho netrúfla si za to vychovať ďalšie deti. S tými 200 eurami, síce v skromných podmienkach, ale ďalšie dieťa do rodiny prijať môže,“ rozvádzal svoju šokujúcu úvahu líder OĽaNO.

Následne Matovič všetkých zarazil svojím výrokom. „Fico s Pellegrinim a s ich bandou, tým že okrádali rodiny s deťmi o 200 eur, zabili tisícky nevinných detí, ktoré sa nenarodili, ktorých matky išli na interrupciu preto, lebo si netrúfli z tej almužny 45 eur vychovať ďalšie dieťa. Jednoducho Fico s Pellegrinim sú vrahovia nenarodených detí,“ vyhlásil verejne Matovič.

VIDEO: Matovič sa UTRHOL z REŤAZE: Fico s Pellegrinim sú VRAHOVIA nenarodených detí.

Na názor ohľadom bizarného výroku Matoviča sme sa spýtali aj odborníkov. „Je to ťažká demagógia. Štandardní politici by takýto slovník mať nemali, ale ten slovenský politický priestor je bohužiaľ plní takýchto politikov, ktorí neváhajú používať tú najtvrdšiu demagógiu pre svoju politickú kampaň a neváhajú strašiť voličov,“ skonštatoval politológ Tomáš Koziak. „Poslanec Matovič sa svojím turné po regiónoch snaží všemožne zachrániť parlamentnú účasť pre svoju súkromnú politickú eseročku a utieka sa pri tom k absolútne iracionálnym, až nehoráznym vyjadreniam,“ myslí si politológ Jozef Lenč. „Je to na jednej strane očakávateľné od človeka, akým je Igor Matovič, na druhej strane je to naozaj prekročenie všetkých čiar,“ hovorí ďalej. „Tento výrok sa nedá ani komentovať, je to pre inú vednú disciplínu,“ podotkol tiež Lenč.

Podľa odborníka sa dá čakávať aj naďalej, že sa Matovič bude uchyľovať ku konšpiráciám a k šíreniu nenávisti. „Bude ochotný urobiť čokoľvek a čokoľvek povedať, možno aj veci, ktoré by si netrúfli povedať ani politici krajnej pravice,“ myslí si Lenč.

To, že nie všetky rodiny s deťmi dostanú 200 euro, vysvetlil Matovič nasledovne. „Možno niekomu vadí, že tí, čo nepracujú, nemajú tých 200 eur. Ja si myslím, že je to tak správne. 200 eur je rozložených na 60 eur všetkým ako prídavky na deti (tie sme zvýšili z Ficových 23 eur na 60 eur), ale 140 eur je tam zásluhová časť, kde sa to vracia tomu (v podobe daňového bonusu), kto aj platí dane,“ povedal v rámci ďalšej z diskusií v Považskej Bystrici.

Celú diskusiu Matoviča v Púchove s tamojšími obyvateľmi si pozrite vo videu:

