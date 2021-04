Vláda by mala hnutiu Sme rodina odňať právo na výber svojho nominanta na pozíciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) a prijať legislatívu, ktorou sa zmenia podmienky na voľbu riaditeľa. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Irena Bihariová (40)!

Hnutie tiež žiada dôslednejšiu kontrolu bezpečnostných služieb. „Historická skúsenosť s touto inštitúciou nám poskytla dostatočné množstvo dôvodov aj dôkazov, prečo by vôbec nemala byť previazaná s exekutívou, čiže byť obsadzovaná aj riadená vládnou stranou. Za 30 rokov by sme sotva našli obdobie, keď SISka nebudila odôvodnené obavy, že sa stáva nástrojom vládnej moci na získavanie politického prospechu či zdiskreditovanie politických súperov," vyhlásila Bihariová. SIS podľa nej smie vykonať najtvrdšie zásahy do súkromia a ľudských práv občanov. Preto nerozumie, prečo výber šéfa SIS nemôžu voliči ovplyvniť, napríklad, cez svojich poslaneckých zástupcov.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek, ktorý je súčasťou PS, zároveň navrhuje zrušenie troch osobitných kontrolných výborov NR SR na kontrolu SIS, Vojenského spravodajstva a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a zriadenie Spoločnej komisie pre kontrolu bezpečnostných služieb. Členov by mohol nominovať parlament z radov poslancov, prezidentka, verejná ochrankyňa práv a Najvyšší kontrolný úrad. Súčasné kontrolné orgány v parlamente podľa Valáška fungujú iba formálne. „Slovensko dnes reálne nemá žiadnu kontrolu tajných služieb, ktoré podľa viacerých indícií fungujú najmä ako trh s informáciami a komprom. materiálmi, čo napokon potvrdilo aj zatknutie bývalého riaditeľa aj námestníka tajnej služby," skonštatoval.

PS tiež žiada dve formy posilnenia kontroly ochrany súkromia občanov, a to zriadenie špecializovaného súdneho senátu pre rozhodnutia o narušení súkromia občanov orgánmi štátu a tiež zriadenie pozície digitálny ombudsman pri úrade Verejného ochrancu práv. Štát dnes podľa podpredsedu PS Michala Trubana zhromažďuje o ľuďoch stále väčšie množstvo osobných údajov a dáva k nim prístup stále väčšiemu okruhu úradov. Digitálny ombudsman by preto podľa neho nemal nahrádzať činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ale sledovať aj jeho činnosť a upozorňovať na prípadné nedostatky. „Toto by bol človek, ktorý by sa mal prvý ozvať, keď si vláda alebo ktorýkoľvek úrad chcú prideliť právomoc mimo rozumnú proporciu a kontrolu, aby sme sa nemuseli spoliehať na to, že túto úlohu vo verejnej diskusii vždy zvládne len mimovládny sektor," uzavrel Truban.

Exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského nominovala do funkcie Sme rodina. Príslušníci NAKA ho zadržali 11. marca. Obvinili ho z korupcie. Špecializovaný trestný súd následne rozhodol, že bude stíhaný väzobne, rozhodnutie nie je právoplatné.