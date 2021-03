Parlamentné voľby 2020 na Slovensku vyhrala strana OĽaNO, ktorá dosiahla viac ako 25 %. Odvtedy sa v našej krajine udialo mnoho - zasiahla nás pandémia koronavírusu, začalo zatýkanie ústavných činiteľov a sudcov, konal sa súd s údajnými vrahmi novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, organizovali sa protesty pred Úradom vlády SR, zatkli a odsúdili Mariána Kočnera (57) a Pavla Ruska (57) v kauze falšovania zmeniek, bývalý prezident policajného zboru Milan Lučanský (51) spáchal samovraždu a veľa iného. Všetky udalosti však sprevádzali premiérove statusy na sociálnych sieťach, v ktorých sa otvorene podelil o svoje pocity.

10. O lúzrovi a vyvolených

V statuse hovorí premiér o sebe (ako o lúzrovi) a o vyvolených, za ktorých označuje napríklad KDH, Za ľudí alebo PS- Spolu. Do role "tých zlých" pasoval vo svojom statuse médiá a obvinil ich, že práve k týmto stranám vzhliadajú ako k "bôžikom" a obhajovali ich hriechy. "Takto pred rokom boli médiá plné článkov Vyvolených o lúzrovi, ktorý nie je hodný sa viac do parlamentu dostať ..." začal svoj status Matovič. Podľa rekacie ľudí na sociálnych sieťach status nenápadne pripomína zlomené srdiečko ublíženého chlapca, alebo kázanie v kostole, no nie je vhodný pre premiéra demokratickej krajiny.

9. Zločin a trest

V tomto prípade nešlo o to, že sa s nami chcel premiér podeliť o rady, čo čítať počas lockdownu. Recenziu tejto známej beletrie nečakajte. V statuse sa rozhorčil nad opatrovateľkou z Pezinka, ktorá mala nakaziť dôchodcov v domove sociálnych služieb. Išlo o neoverenú informáciu, ktorú neskôr pozmenil, pretože sa dozvedel, že nebola pravdivá. Podľa reakcií na facebooku, by sme od človeka na vedúcej pozícii mali čakali zdržanlivosť a trpezlivosť, ale to nikdy nebola Matovičova silná stránka. "Vážme si, prosím, to, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť - veď nám v dobrom závidí celá Európa ..." napísal v takmer rok starom statuse, keď nám Európa možno naozaj závidela.