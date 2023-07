To, ako sa obliekajú niektorí slovenskí politici, nie je vždy s kostolným poriadkom. Niektorí to zvládajú lepšie, pri iných je to hotová katastrofa. Nájdu sa dokonca aj takí, ktorí pravidelne nosievajú rovnaké módne kúsky.

Patrí medzi nich aj exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (48), ktorá preferuje svoje svetlé sako. Denníku Plus JEDEN DEŇ vysvetlila, prečo ho má tak v obľube.

Odborníčka na protokol Mária Holubová tvrdí, že opakovane nosiť rovnaké kúsky odevu je trendové, a to aj pri politikoch. „Dávno to nie je tak ako kedysi, keď musela mať kráľovná Alžbeta očíslované šaty,“ vysvetľuje expertka.

Holubová pozitívne hodnotí obliekanie exministerky Márie Kolíkovej, u ktorej sme si všimli, že pri ladení svojich outfitov opakovane využíva svetlomodré sako. „Pani Kolíková urobila od volieb veľký pokrok na prezentácii svojho imidžu," zhodnotila. Holubová však pri Kolíkovej vidí aj nedostatky. Napríklad aj pri úprave vlasov či výbere obuvi. „Čo sa týka bledomodrého saka, tu by som odporúčala skôr opačné garde. A teda nie tmavé šaty a svetlé saká, ale presne naopak," dodala Holubová.

Mária Kolíková, exministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, sa vo voľnom čase rekreačne venuje boxu. Zdroj: MATEJ KALINA

Samotná Kolíková priznáva, že módu sleduje, no podľa vlastných slov nepatrí medzi typy žien, ktoré by si potrpeli na častý nákup nového oblečenia. „Mám rada skôr voľnejší štýl obliekania a, naopak, nepreferujem príliš priliehavé veci," ozrejmila exministerka. Pre Plus JEDEN DEŇ podčiarkla, že pri výbere oblečenia rozhoduje aj typ podujatia, na ktorom sa chce zúčastniť: „Ako politik to beriem vážne."

A čo uviedla k svojmu modrému saku? Tvrdí, že ho má rada. „A osobitne aj šaty, ktoré som na sebe mala počas nedávnej diskusnej televíznej relácie," priznala. Podľa Kolíkovej sa pre túto kombináciu rozhodla najmä preto, že dané šaty sú bez rukávov. „Pre politika nie je vhodné mať obnažené ramená, takže v podstate nevyhnutnosť ma viedla k tomu, aby som si dala obľúbené šaty s obľúbeným sakom," povedala. „Inak konkrétne toto sako som mala na sebe po dlhšom čase a nie som si istá, či som po ňom už v tejto sezóne siahla," dodala na záver Kolíková.

Šaty rada recykluje aj hlava štátu Zuzana Čaputová. Najčastejšie pritom využíva odtieň kráľovskej modrej, ktorý si napríklad zvolila pri návšteve maďarskej prezidentky na Slovensku, alebo počas prezentácie správy o stave Slovenska v parlamente. „Šaty v kráľovskej modrej farbe sú určite dobrá voľba, pani prezidentke pristanú. Svojím materiálom, strihom a dĺžkou sú v súlade s formálnym dress code, ktorý si takáto pracovná aktivita hlavy štátu vyžaduje," zhodnotil výber protokolista Marek Trubač.

