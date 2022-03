Dôkazom toho je aj reakcia lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho na čerstvý a pomerne obšírny prieskum agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane. Povedal, že je zaň rád a aspoň si ho nemusela dať robiť jeho strana.

Anketa medzi voličmi sa predovšetkým zamerala na aktuálnu popularitu jednotlivých strán u voličov. Ak by sa parlamentné voľby konali tento týždeň, vyhrala by ho práve strana Hlas s 18 percentami. Druhá by bola SaS so 14,7 percenta a tretí by skončil Smer-SD. Ten by volilo rovných 14 percent opýtaných. Zastabilizovať sa podarilo vládnemu OĽaNO, ktoré by získalo 9,4 percenta hlasov voličov. Progresívne Slovensko by volilo 8,9 percenta opýtaných a KDH 7,4 percenta.

Zaujímavejšie než samotné preferencie sú detailné informácie o tom, pre aký typ ľudí sú ktoré politické strany zaujímavé. Z prieskumu jednoznačne vyplýva, že najobľúbenejšími stranami u žien je Hlas so 14 percentami a Smer s 9 percentami. Naopak, 12 percent mužov by to vo voľbách „hodilo" saskárom. Tí by mimochodom presvedčili aj najviac voličov vo veku od 18 do 33 rokov. V kategórii od 50 do 65 rokov vedú smeráci so 14 % percentami a u ešte starších voličov vedie opäť Pellegrini a jeho Hlas so 17 percentami.

Veľmi zaujímavým ukazovateľom je rozdelenie fanúšikov politických strán podľa vzdelania. Najviac priaznivcov medzi ľuďmi s učňovským vzdelaním bez maturity má Hlas a Smer, zhodne po 12 percent. Nasleduje OĽaNO so 7 percentami. Stredoškoláci s maturitou veria takmer identicky Pellegrinimu aj Sulíkovi. Favoritom vysokoškolsky vzdelaných občanov je jednoznačne Sloboda a Solidarita so 17 percentami a nasleduje Progresívne Slovensko s 13 percentami.

Peter Pellegrini. Jeho a stranu Hlas-SD volí najviac ľudí s učilišťom bez maturity. Zdroj: facebook/Hlas-SD

O odborný pohľad na jednotlivé preferencie sme požiadali politológa Radoslava Štefančíka. Po dlhodobom stúpaní sa zdá, že sa Smer-SD zastavil.

Dosiahla družina Roberta Fica svoje maximum? „Myslím si, že nie. Smer má možnosť ďalej rásť, ale jeho preferencie sa budú odvíjať najmä od toho, ako rýchlo sa skončí ruská agresia na Ukrajine a Slovensko sa bude môcť vrátiť do starého covidového normálu s každodennými štatistikami nakazených, frustráciou ľudí a prudkou infláciou. V takejto situácii totiž populisti zvyknú rásť. Lenže keď je vojna, keď sa vraždia ženy s deťmi, chorí ľudia, keď sa bombardujú pôrodnice, všetko ide bokom," povedal. Zároveň však jasne odhalil Ficovu slabinu: „Vidieť, že Smeru sa momentálne nedarí pretláčať do hlavného diskurzu svoje vlastné ‚chlebové' témy. Keby nebolo ruských vojnových zločincov na Ukrajine, určite by bolo témou číslo jeden zdražovanie. Ale kto dnes myslí na infláciu, keď každý deň vidíme, aké zverstvá môže spôsobiť jeden pomätený šialenec."

Článok pokračuje na ďalšej strane.