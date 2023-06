Počas snemu strany v Púchove Pellegrini zdôraznil, že jeho strana si robí svoju autonómnu politiku a má ambíciu vyhrať parlamentné voľby s ponukou slušnej a kultúrnej politiky.

Po voľbách sú podľa šéfa Hlasu pripravení sadnúť si za rokovací stôl so všetkými, ktorí dostanú mandát od ľudí, s výnimkou strán OĽaNO a ĽSNS. Hlas oznámil aj podmienky, za ktorých je ochotný vstúpiť do spolupráce v rámci vládnej koalície. Prvá sa týka zahranično-politickej orientácie, strana žiada rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti štátov. Odmieta akúkoľvek násilnú zmenu hraníc a bude podporovať tých, ktorí sa stali obeťami agresie.

Hlas, naopak, odmietne spoluprácu so stranami, ktorých politika je postavená na nenávisti, extrémizme a neofašizme. Ďalším zásadným sociálnodemokratickým pilierom je podľa Pellegriniho účinná pomoc štátu občanom. Do koalície pôjdu len so stranami, ktoré podporia sociálnu politiku pomoci pre seniorov, rodiny, odkázaných a „ľudí práce".

Líder Hlasu tiež vyhlásil, že odísť zo Smeru a založiť Hlas bolo jeho najlepšie politické rozhodnutie v živote. V Smere mu vraj chýbala „viera v budúcnosť, schopnosť pozrieť sa kriticky aj na vlastné chyby, ponúknuť celému národu zmysluplnú perspektívu“. „Takúto ponuku nemôže urobiť strana, ktorá sa zahľadela do seba, podľahla pokušeniam moci a odmietala nieže zásadné, ale aj malé zmeny vo svojej politickej práci,“ konštatoval Pellegrini v súvislosti so Smerom.

Aj keď sa Pellegrini vyjadril na adresu Smeru pomerne kriticky, spoluprácu s Ficovou stranou priamo nevylúčil. „Peter Pellegrini sa potrebuje jasne odčleniť od Smeru, pretože ho ešte mnohí identifikujú s jeho pôvodnou materskou stranou. Zvažuje však spoluprácu so Smerom len ako poslednú možnosť, pokiaľ iná nebude k dispozícii,” vysvetľoval politológ Radoslav Štefančík. „Takýmto spôsobom dáva akúsi návnadu stredopravým stranám. Je otázne, ako na to budú reagovať ony,” doplnil odborník.

Hlasu mnohí vyčítajú, že je len klonom Smeru, odlišujú sa teda tieto dve strany? „Určite áno. Možnože Pellegrini nie je iný ako Pellegrini v roku 2018, keď sa stal predsedom vlády, ale Smer je iný ako Hlas, a Robert Fico je iný ako Pellegrini,” myslí si Štefančík. “Robert Fico ako keby sa snažil zmobilizovať tých voličov, ktorí by možno poškuľovali po Republike, ĽSNS a SNS. Fico svojou vulgárnou a nacionalistickou rétorikou je v porovnaní s Pellegrinim úplne iný,” hovorí odborník.

„Pellegrini sa jasne orientuje na EÚ, NATO a na moderné hodnoty sociálnej demokracie. Zatiaľ čo Fico prešľapuje niekde v polke deväťdesiatich rokov,” hovorí politológ. “Fico na jednej strane je proeurópsky, ale na druhej strane využije každú možno príležitosť, aby EÚ či NATO skritizoval. Robí to len preto, aby oslovil euroskeptickú časť voličov, a ktorá má negatívny postoj k NATO,” doplnil Štefančík.

Aké sú teda šance na to, že sa po voľbách vytvorí koalícia Smeru a Hlasu? „Najdôležitejším faktorom sú voliči a ako rozdajú karty, podľa toho sa bude miešať volebná koalícia. Ak pravicové strany povedia, že nechcú ísť s Pellegrinim, je to dostatočne pragmatický politik, ktorý sa obráti iným smerom, kde ho budú čakať s otvorenou náručou. A Robert Fico má tú náruč otvorenú skutočne mimoriadne široko a ústretovo, takže si viem predstaviť, že keby Smer vyhral voľby, lákal by v prvom rade Hlas a Pellegrinimu by určite ponúkol nejakú zaujímavú funkciu,” uzavrel Štefančík.