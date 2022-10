Dnes sa definitívne rozhodlo o tom, či bude minister financií Igor Matovič odvolaný z funkcie. Podľa očakávania to bolo veľmi tesné. Zaujímavosťou je, že Matovič nemal podporu ani v poslaneckom klube OĽANO!

Všetko nasvedčovalo tomu, že poslanci okolo Tomáša Tarabu, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke ĽSNS, nezahlasujú za Matovičovo odvolanie. Naopak, otázny bol postoj trojice poslancov Za ľudí. Juraj Šeliga totiž prezradil, že sa mu nepozdáva Matovičove správanie k prezidentke Zuzane Čaputovej a novinárom. „Buď zatiahne ručnú brzdu, alebo to potom vyzerá tak, že robí všetko pre to, aby sme v koalícii neboli schopní pokračovať,“ povedal pre RTVS Juraj Šeliga.

Otázny mohol byť aj postoj štvorice poslancov strany Sme rodina, ktorí pred pár dňami hlasovali za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Za jeho odchod z funkcie bol Martin Borguľa, Adriana Pčolinská, Jozef Šimko a Patrick Linhart. U nich sa ale predpokladalo, že nezahlasujú aj za Matovičove odvolanie. Za odchod financmajstra ale určite sú poslanci SaS, Smeru, Hlasu, ĽSNS, Republiky a aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár (53) a Tomáš Valášek (50). To je dokopy 73 poslancov.

„Dnes za chvíľku začínam pracovnými raňajkami financmajstrov Európskej ľudovej strany a pokračujem na ECOFINe, rokovaní všetkých ministrov EÚ. Dávame dokopy všetky možné finančné zdroje do boja s energetickou cunami,“ napísal Matovič na sociálnej sieti. Je teda jasné, že sa dnes hlasovania o svojom odvolaní nezúčastní, čo poriadne PIKANTNE OKOMENTOVAL. JEHO SLOVÁ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

„Nesúhlasíme so stupňovaním agresivity medzi demokratmi – a to ani zo strany OĽANO – a preto sa nezúčastníme hlasovania o návrhu strany SaS na odvolanie Igora Matoviča,“ napísali stanovisko 9 poslancov OĽANO, medzi ktorými sú Kristián Čekovský, Róbert Halák, Monika Kozelová, Anna Mierna, Anna Remiášová, Jaromír Šíbl, Tomáš Šudík, Jarmila Vaňová, Vladimír Zajačik. Deviatke „rebelov“ sa nepozdáva Matovičove správanie k novinárom.

Poslanci Národnej rady si pred hlasovaním uctili pamiatku obetí nedeľnej havárie na autobusovej zastávke Zochova v centre Bratislavy. Matovič si napokon ministerskú stoličku udržal. Hlasovania sa zúčastnilo 124 poslancov (plný počet je 150), z ktorých bolo za odvolanie šéfa OĽANO 73, proti 45, zdržalo sa 5 a nezahlasoval 1. Keďže na odvolanie Matoviča bolo potrebných 76 hlasov, ostáva vo svojej funkcii.

