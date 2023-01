V utorok Matovič opozícii povedal, že OĽaNO nie je odkázané na vyplatenie štátneho príspevku za výsledky volieb z roku 2020. „My tie peniaze nemíňame, trištvrte z nich máme na účte, ani v podstate neviem, čo máme s nimi urobiť, preto prídem s návrhom na zníženie platu poslancov s tým, aby zvyšok doplácali politické strany, lebo vidím to na hospodárení nášho hnutia," priblížil s tým, že poslanci nemusia mať päťtisícové platy.

Inak to vidí politológ Radoslav Štefančík. „OĽaNO má preto navyše peniaze, lebo nemá členskú základňu a nemá žiadne iné výdavky, len na volebnú kampaň," vraví odborník. „Ak však hovoríme o nejakých normálnych politických stranách, aké existujú v západných demokraciách, tak tieto strany majú výdavky na vlastnú administratívu, pracovníkov. Poprípade tým, že majú rozličné kancelárie po celej krajine, majú výdavky spojené s chodom priestorov," vysvetľoval ďalej Štefančík.

Politológ tiež upozornil na ďalšie riziká spojené s týmto návrhom. „Čo by bolo horšie, že keby poslanec odišiel z danej politickej strany, tá by odmietla financovať jeho životné náklady," podotkol Štefančík. „Myslím si preto, že je to skôr bič na tých politikov, ktorí sa rozhodnú opustiť svoju materskú stranu a ísť vlastnou cestou," hovorí odborník.

V tejto súvislosti denník Plus JEDEN DEŇ získal overenú informáciu zo zákulisia OĽaNO, že by Matovič mal sľúbiť každému súčasnému poslancovi, kto pôjde do volieb pod hlavičkou OĽaNO a neodíde, doplatiť tých zvyšných 5 – 6 mesačných platov, ktoré by poberali do termínu pôvodne plánovaných volieb vo februári 2024. Doplatiť to má zo straníckych peňazí. Či je to pravda, sme sa snažili zistiť od poslancov OĽaNO.

„Igor Matovič nás ešte pred Vianocami opakovane na klube vyzval, aby sme sa všetci poslanci pri svojom rozhodovaní o prípadných predčasných voľbách rozhodovali úplne slobodne a nebrali do úvahy nič iné, len svoje svedomie a verejný záujem," napísal nám Peter Pollák. „Zároveň Matovič povedal, že tých poslancov, ktorí by sa pre predčasné voľby už poslancami nestali a chceli by naďalej pracovať pre OĽaNO, veľmi radi zoberú budúci poslanci za svojich asistentov alebo do tímu," vysvetlil ďalej. CELÚ REAKCIU POLLÁKA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Neviem vám to potvrdiť, lebo ja som nič také nepočul a ani mne osobne nič také neponúkol," odpísal nám Erik Ňarjaš.

Erik Ňarjaš o ponuke zatiaľ nič nevie. Zdroj: Facebook/Erik Narjas

„Ja o doplatení platov nemám žiadnu informáciu. Padla zmienka o možnosti pracovať pre hnutie OĽaNO, kto by mal záujem," uviedol Milan Kuriak. Poslanca Jozefa Pročka naša otázka úplne pohoršila. „Áno, 10 platov mi sľúbil," reagoval s vtipom a s tým dôvetkom, že ide podľa jeho názoru o hlúposť. V tejto súvislosti sme oslovili aj Györgya Gyimesiho. REAKCIU GYIMESIHO NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Na názor sme sa pýtali aj odborníka. „Peniaze dostáva strana a ona ich môže minúť podľa zákona. Pokiaľ to zákon nevylučuje, je to legálne. Otázne je, či je to legitímne, pretože poslanci by mali dostávať peniaze, keď môžu vykázať nejaké úspechy," uzavrel politológ.