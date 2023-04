Presne pred rokom, 20. apríla 2022, obvinila Národná kriminálna agentúra (NAKA) zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Oboch obvinili aj z trestného činu ohrozenia daňového tajomstva. Kaliňáka policajti aj zadržali (vo väzbe strávil 23 dní), keďže však Fico bol parlamentným poslancom, na jeho prípadné zadržanie bol potrebný súhlas Národnej rady SR. Zadržaný bol v ten deň aj advokát Marek Para (vo vyšetrovacej väzbe strávil takmer dva mesiace).

Smer-SD na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavil dôkazy, ktoré majú potvrdzovať, ako vyšetrovatelia NAKA pripravujú kajúcnikov na výsluchy. „Nahrávky a prepisy, ktoré predstavíme, sú pre nás také šokujúce, najmä z toho dôvodu, že sa objavili v nedávnych dňoch, ako keby práve pri príležitosti prvého výročia od nezmysleného obvinenia, ktoré bolo neskôr zrušené generálnym prokurátorom, lebo bolo vymyslené a vykonštruované, že my obvinení sme ani nevedeli, ako máme uplatniť svoje právo na obhajobu“ povedal hneď v úvode Fico.

Líder Smeru následne predstavil nahrávku z 11. júna 2021, ktorá pochádza z odpočúvaní tzv. Čurillovcov v ich kanceláriách v NAKE. „Bolo evidentné, že manipulujú trestné konania, pracujú s udavačmi a používajú nezákonné metódy. Na základe týchto nahrávok boli aj niektorí vyšetrovatelia zo skupiny tzv. Čurillovcov obvinení," pripomenul Fico.

Do kancelárií v NAKA mal 11. júna 2021 prísť na pracovný rozhovor známy kajúcnik František Imrecze, ktorý bol v tom čase vo výkone väzby. Podľa Fica to však nebol pracovný rozhovor, ale išlo o preparáciu, čiže prípravu Imreczeho na to, čo má hovoriť v nasledujúcich výpovediach a ako má krivo svedčiť. „Nie, počkajte, ešte raz, tu musíme hovoriť pravdu. Pamätám si stretnutie u Fica v kancelárii, kde bol aj Kaliňák, kde som bol s Makóom a niečo sme riešili. Stopercentne sme nepreberali spis Kisku. To viem odprisahať, hej, že som nevidel daňový spis na stole, z ktorého by sme čítali a niečo. To stopercentne viem odprisahať , aj to, že neviem, kto unikol dáta z tohto spisu, hej,“ znie hlas Imreczeho z nahrávky.

VIDEO: Fico predstavil ŠOKUJÚCE nahrávky, ako MENÍ kajúcnik Imrecze svoju VÝPOVEĎ.

„Tu je jednoznačné vyjadrenie hlavného svedka, kde na legálne získanej nahrávke stopercentne vylučuje, že by bolo akékoľvek stretnutie, ktoré sa týkalo pána Kisku, a vylučuje, že by tam bol daňový spis Kisku," upozornil Fico. Imrecze však hovorí už niečo úplne iné o dva týždne na to – 30. júna 2021. V ten deň Imrecze oficiálne vypovedal v kauze Očistec. „Toto stretnutie sa uskutočnilo približne v polovici septembra 2017 a týkalo sa pochybností Roberta Fica o legitimite financovania prezidentskej kampane Andreja Kisku v súvislosti s daňovým deliktom spol. KTAG. Na tomto stretnutí okrem Fica, Kaliňáka, Makóa a mňa boli aj Norbert Bödör a Tibor Gašpar,“ vypovedal Imrecze napriek tomu, že predtým vylučoval, že sa takéto stretnutie uskutočnilo a nebol na stole ani takýto spis.

Následne Fico predstavil šokujúce nahrávky o tom, ako majú vyšetrovatelia NAKA pripravovať kajúcnikov na jednotlivé výsluchy. „Na tomto je nebezpečné to, že sa potvrdzuje, ako policajti NAKA pripravujú udavačov, a oni pod obrovským tlakom potom vo výpovediach hovoria úplný opak v porovnaní s tým, čo hovorili v spontánnej výpovedi s policajtmi,“ upozornil Fico.

VIDEO: Fico predstavil šokujúce nahrávky o tom, ako majú vyšetrovatelia NAKA pripravovať kajúcnikov na jednotlivé výsluchy:

„Dnes sme videli v priamom prenose rozklad právneho štátu,“ okomentoval bývalý policajný prezident Tibor Gašpar zverejnené nahrávky. „Vystupujú tam mená ako Branislav Dunčko, dnes obvinený z manipulácie. Vystupuje tam Pavol Ďurka, tiež obvinený z manipulácie. A sú tam aj ďalší policajti, ktorých hlasy sú ešte zatiaľ neidentifikované. Ide o prípravu a reťazenie výpovedí kajúcnikov, ktorá sa deje skoro v každej známejšej kauze, ktorá sa od roku 2020 otvorila a vyšetrujú ju títo policajti," povedal tiež. Podľa Gašpara sa tento systém týka nielen Imreczeho, ale aj ďalších kajúcnikov ako Bernard Slobodník či Ľudovít Makó.

VIDEO: Kaliňák: Tu je korunný dôkaz, ako policajti pripravujú kajúcnika na výpoveď.

„Dnes ste boli svedkami korunného dôkazu, o ktorý všetci novinári a celá verejnosť volala: je alebo nie je pravda, že pracujú so svedkami a pripravujú ich na výpoveď? Dnes ste videli, že pri hlavnej výpovedi, na základe ktorej som pred rokom išiel do väzby, a Robert Fico sa tesne tej väzbe vyhol; Imrecze potvrdil, že žiadne stretnutie nebolo, na konci spracovania a prísľube prepustenia z väzby ku Kiskovi bolo,“ upozornil exminister vnútra Robert Kaliňák.

"Dnes vieme na základe tejto nahrávky, že celé to tretie poschodie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry sa vedome dopúšťalo trestných činov krivenia výpovedí, marenia spravodlivosti, pretože predkladali falošné dôkazy súdu. My sme boli postihnutí väzbou, ale sú ľudia, ktorí sa nedožili dnešných dní, ako je Milan Lučanský či advokát Krivočenko. Na základe takýchto spracovaných výpovedí dnes nie sú medzi nami. Úrad špeciálnej prokuratúry má na rukách krv, pretože vedeli, že tie výpovede sú falošné,“ vyhlásil Kaliňák.