Svoju skúsenosť so štátnou karanténou zverejnila Slovenka na stránke Nekŕmte nás odpadom. Nedávno totiž mala pricestovať zo Slovenska do ďalekého Japonska a musela ísť povinne na tri dni do štátnej karentény. A mala možnosť porovnávať! Podľa jej slov totiž zažila aj tú slovenskú karanténu v Gabčíkove. " Zažila som na vlastnej koži. Nič príjemné. A za celú túto nepríjemnú skúsenosť som ešte aj platila. Aj po príchode do Japonska z nebezpečnej krajiny (teda aj zo Slovenska) musíte ísť na tri dni do karantény. Rozdiel v úrovni je hmatateľný," zdôverila sa Slovenka, ktorá odcetovala do Krajiny vychádzajúceho slnka.

"Kým na Slovensku to bol horší internát, v Japonsku je to hotel. A naviac zaňho neplatíte. Náklady znáša vláda. "Ako by sme mohli od vás žiadať peniaze, keď mi vás k tomu nútime a nie je to vaše rozhodnutie?" Nejak takto mi odpovedal pridelenec, keď mi vysvetloval pravidlá karantény," popisuje rozdiel nielen v úrovni starostlivosti ale aj v prístupe k ľuďom. Ako ďalej popísala, stravu dostala trikrát za deň, po troch nociach jej bol urobený test. Za nič nemusela platiť.