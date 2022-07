Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch (KVIFF) každoročne priláka množstvo hostí, divákov, umelcov, ale aj politikov. Tento rok nebol výnimkou a tak sme na 56. ročníku KVIFF mohli doposiaľ zazrieť hneď niekoľko politikov s ich drahými polovičkami. Pozvanie riaditeľa festivalu Jiřího Bartošku sa rozhodol prijať český premiér Petr Fiala s manželkou Janou, ale aj jeho slovenský náprotivok Eduard Heger. Tomu robila pre zmenu spoločnosť jeho manželka Lucia.

Dokazujú to aj zábery priamo z Karlových Varov, ktoré predsedovia vlád zverejnili na svojom profile na sociálnej sieti. "Prijal som pozvanie na 56. medzinárodný filmový festival v Karlových varoch," napísal Heger.

„V Karlových Varoch sme sa s Janou stretli s Eduardom Hegerom a jeho manželkou Luciou. Bola to prvá príležitosť, keď sa mohli naše manželky zoznámiť. Zároveň sme spolu zašli do kina na film. Vlastne to bolo také sobotné rande vo štvorici,” napísal k spoločnému záberu na sociálnej sieti Fiala.

Predseda vlády po náročnom pracovnom týždni zbalil kufre a s manželkou Luciou vyrazil do Česka. „Pozdravujeme s manželkou z Karlových Varov,“ napísal Heger a k tomu priložil fotografiu so svojou drahou polovičkou. Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

Na festivale sa objavil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorému robila spoločnosť snúbenica Miroslava Valovičová. Tá ohúrila prítomných hostí svojím odvážnym výstrihom... A veru, bolo sa na čo pozerať. Presvedčte sa v našej galérii.

Prečítajte si tiež: