TOP OUTFITY prezidentky v 2022: MAGICKÁ fialová, RENESANČNÝ DEKOLT a VIZÁŽ ako z Hollywoodu!

Obliekanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej (49) podlieha prísnym pravidlám protokolu. Podľa oficiálneho dress code by sa mala vyhýbať extravagantným modelom a voliť skôr jednoduché a decentné strihy. Nohavice sú povolené nosiť len minimálne a prezidentka by mala uprednostniť skôr elegantné šaty či sukňový kostým. Súčasťou módnej výbavy hlavy štáty sú samozrejme aj šperky. Čo sa týka obuvi, prezidentka by sa mala objavovať výhradne v elegantných lodičkách na opätku a len vo výnimočných situáciách si môže obuť nízke topánky. Prinášame vám výber tých najlepších outfitov, v ktorých sa prezidentka prezentovala počas roku 2022.