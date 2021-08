Z predvádzacieho móla priamo do súdnej siene. Aj tak by sa dal opísať kariérny rast jednej bývalej finalistky Miss Slovensko. Ako sa totiž ukázalo, nachádza sa medzi piatimi novými kandidátmi na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS), ktorých schválila Súdna rada. Ide o Katarínu Cangárovú, ktorá skúšala svoje šťastie v súťaži krásy ešte v roku 2009.

Súdna rada schválila štyroch úspešných kandidátov z tretieho kola výberového konania a jednu úspešnú kandidátku z druhého kola výberového konania. Urobila tak na základe výsledkov kontrolných komisií, ktoré kandidátov preverovali. Dvaja z nich už pôsobia na pozícii sudcu a na NSS budú len preložení. Ide o bývalého štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Novotného a sudkyňu Janu Martinčekovú, ktorá sa tento rok presunula zo Žiliny na stáž na Najvyšší súd. Traja kandidáti musia byť ešte vymenovaní za sudcov prezidentkou SR. Ide o profesora správneho práva na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy Petra Potáscha a advokátov Michala Matulníka a Katarínu Cangárovú.

A práve posledná menovaná púta najväčšiu pozornosť. Všímavým Slovákom bude totiž jej tvár zaiste povedomá. Úspešná právnička, ktorá dlhé roky pôsobila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, sa totiž ešte počas doktorandského štúdia zúčastnila na súťaži Miss Slovensko. V tej uspela a dostala sa do finále. V tom čase, čiže v roku 2009, opísala na internete svoje pocity a zážitky z priebehu súťaže, pred ktorou si podľa nej treba dať väčší pozor na váhu a viac cvičiť. „Porota na kastingoch hodnotila okrem vonkajšieho vzhľadu aj verbálny a pohybový prejav dievčat, všeobecný rozhľad, vzdelanie,“ opisovala zákulisie Miss vtedy 23-ročná Katarína.

Vo finále súťažila s číslom 8, a hoci porotu o víťazstve nepresvedčila, rozhodne sa nemala za čo hanbiť. „V živote by som rada niečo dokázala skôr použitím vlastnej hlavy. Myslím, že by mi to poskytlo väčší pocit sebarealizácie a osožnosti. Vzhľad však tvorí súčasť osobnosti, takže úplne vylúčiť ho nemožno,“ písala budúca sudkyňa v diskusii s fanúšikmi.

A čo si vtedy zaumienila, to aj dokázala. Od skončenia v súťaži krásy sa totiž naplno venovala vzdelávaniu a práci, čo naznačuje aj jej životopis. Po získaní titulov JUDr. a PhD. pracovala ako lektor a tvorca učebných materiálov na právnickej fakulte svojej alma mater, vypracovala knižnú publikáciu „Právo štátnej pomoci“ a budovala svoju kariéru advokátky v medzinárodných firmách. Cangárová hovorí, že na právo nazerá v širších, medzinárodných súvislostiach. Advokátka sa o sudcovskú pozíciu uchádzala prvý raz a tentoraz v súťaži zvíťazila. „Povolanie sudcu sa mi vždy páčilo, je to najkrajšia právnická profesia,“ vysvetľovala Súdnej rade, prečo kandiduje na Najvyšší správny súd.