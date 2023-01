Ústava je podľa nezaradeného poslanca a šéfa mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho dokument, ku ktorému treba prechovávať úctu. "Toto v živote nepodporím," reagoval Kollár na úvahy ústavne ukotviť napríklad existenciu Špecializovaného trestného súdu či Úradu špeciálnej prokuratúry. "Čo má špeciálny súd a špeciálna prokuratúra spoločné s predčasnými voľbami?" pýta sa. O takýchto zmenách je podľa neho potrebné viesť širokú debatu. Verí, že ústavný zákon o možnosti skrátiť volebné obdobie bude schválený bez dodatočných podmienok.

Aj keď niekedy Kollár a Pellegrini spolu nesúhlasia, ich dobrý vzťah je badateľný aj na televíznej obrazovke. Zdroj: TV JOJ

Pellegrini priblížil, že je ochotný debatovať o tom, či má byť možné skrátiť volebné obdobie parlamentu 76 alebo 90 hlasmi poslancov alebo aj referendom. Ďalej uviedol, že s nikým nie je dohodnutý na prípadnej zmene volebného systému, nerokoval o tom so Smerom-SD a ani s Republikou. "Som za ten systém, aký je," reagoval Kollár.

Rokovania o termíne a podpore predčasných parlamentných volieb by sa mali presunúť podľa Pellegriniho na pôdu predsedu parlamentu. S Kollárom sa zhodol na potrebe čo najskoršieho termínu volieb. "Niektorí bývalí koaliční partneri chcú september a niektorí až február 2024," priblížil Kollár.

Obaja politici deklarujú podporu návrhu riešení spoločných životných situácií navzájom si blízkych osôb vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia. Legislatívu vo štvrtok predstavil dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. "Som ochotný podporiť to, čo priniesol pán minister. Treba urobiť pozitívny krok smerom k tejto komunite," uviedol Kollár s tým, že za návrh zahlasuje. "To, čo priniesol pán Karas, sa mi javí ako veľmi rozumný návrh," reagoval Pellegrini. Návrh by mohol byť podľa neho dobrým počiatočným štartom do diskusie. "Ak by sa prijal, už by začal riešiť určité situácie. Na tom by sa do budúcna mohlo stavať," dodal.

Hoci bolo v relácii medzi diskutujúcimi miestami dusno, po jej skončení sa zrejme odhalila pravá tvár ich vzájomného vzťahu. Svedčia o tom exkluzívne fotografie denníka Plus JEDEN DEŇ, na ktorých je zachytený Pellegrini aj Kollár. Nechýbali vrúcne objatia, široké úsmevy, potľapkanie či dlhá, spoločná debata.

