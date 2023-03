Poslankyňa Vladimíra Marcinková prežíva najšťastnejšie chvíle života. Jej manžel Tomáš Marcinko exceluje v českej hokejovej extralige, no ešte viac sa určite teší z chlapčeka Leona, ktorý len nedávno prišiel na svet. Už pri narodení prvorodenej dcérky ale slávni manželia mysleli na šťastný a veľký domov, a tak si kúpili až 4-izbový byt, ktorý zveľadili naozaj exkluzívnym spôsobom.

Marcinková sa nedávno na sociálnej sieti pochválila druhým prírastkom do rodiny. „Odvčera s nami, náš syn, Leon Marcinko,“ napísala poslankyňa k fotke, na ktorej je s bábätkom a manželom. Tomáš Marcinko vynechal v deň pôrodu dôležitý zápas, no už ten nasledujúci strelil gól, ktorý určite venoval svojmu prvorodenému synovi. V poslednom zápase pridal ďalšie dva a výraznou mierou pomohol obhajcovi titulu z Třinca k postupu do semifinále.

Ešte dôležitejší ako hokej je pre neho rodinka. Vladimíra Marcinková ho čaká v utešenom bratislavskom byte s 2,5-ročnou Linou a maličkým Leonom. Už v čase, kedy mala prísť na svet Lina, sa Marcinkovci rozhodli, že dvojizbový byt vymenia za oveľa väčší a priestrannejší štvorizbový, aby mala dcérka svoj priestor. „Bola som vo vysokom štádiu tehotenstva, začala sa pandémia a chceli sme si vytvoriť domov, v ktorom by malo bábätko všetko, čo potrebuje,“ povedala vtedy pre Plus 7 dní Marcinková.

Poslankyňa prezradila, ako sa im nové bývanie podarilo vylepšiť: „Túžila som po dlhom dubovom stole uprostred bytu. Vyrobili nám ho na mieru.“ V byte vymenili podlahu, spravili druhú kúpeľňu, umiestnili obrovskú lampu s francúzskym dizajnom objednanú z Fínska, vytvorili poličku na knihy Tomáša Garrigua Masaryka, zavesili krásne obrazy a spravili aj ďalšie vylepšenia. V galérii nájdete šťastných manželov, ich detičky a luxusný byt, v ktorom žijú.