Život nie len na Slovensku, ale aj vo svete sa draticky zmenil. Čoraz prísnejšie opatrenia mnohých Slovákov hnevajú a hlavne frustrujú. Mnohí prišli kvôli opatreniam o práci ši styk s rodinou. Igor Matovič včera vo večerných hodinách, ako už býva zvykom, opäť zavesil na facebook status, ktorý však obyvateľov Slovenska poriadne vytočil.

"Toto bude veľký týždeň. Dve veľké rozhodnutia, ktoré Slovensko výrazne zmenia," napísal premiér. To samozrejme nenechalo nikoho chladného a spŕška nenávistných komentárov žiadajúcich Matovičovu demisiu mohla začať. "Pán premiér mala som vás rada a fandila som vám ale to čo predvádzate za posledné týždne to je už moc..." píše pani Denisa, ktorá je len jednou z mnohých. Komentáre z facebooku nájdete v galérii <<<