Nedávno zverejnené majetkové priznania politikov za rok 2019 vyvolali množstvo vášní. Okrem toho, že sa verejnosť dozvedela, že predseda parlamentu Boris Kollár vlastní dom v Thajsku či budovu v Dubaji, exministerka vnútra Denisa Saková zbrane a líder SNS Andrej Danko motorový čln, ukázalo sa aj to, že dnes už bývalý premiér Igor Matovič je de facto bezdomovec.

Samotný líder OĽaNO sa touto skutočnosťou nikdy netajil. Počas predvolebnej diskusie v denníku N doslova povedal: „V roku 2006 som prepísal môj majetok na moju manželku a de facto aj na moje deti. Vtedy bola len Rebeka, Klárka bola ešte v nebíčku. Spravil som to preto, lebo som chcel aj takýmto spôsobom ukázať, že chcem byť aj týmto spôsobom celý život mojej manželke verný.” Že je to skutočne tak, potvrdila aj samotná Pavlína Matovičová pre týždenník Plus 7 DNÍ. „Nehnuteľnosti boli už dávno pred vstupom manžela do politiky písané na mňa, pretože som naliehala na manžela, že chcem zrušiť bezpodielové manželstvo (BSM), pretože ako živnostník ručil všetkým majetkom a ja som chcela mať veľkú rodinu. Takže som chcela zrušiť BSM-ko a bolo to v čase, keď sa nám narodila naša prvorodená Rebeka, ktorá má dnes už 15 rokov."

Trnavský dom Pavlíny Matovičovej. Býva v ňom spoločne s manželom a dvomi dcérami. Zdroj: MARTIN DOMOK



Fakt, že sa Igor Matovič prezentuje ako človek, ktorý nič nemá sa však nepozdáva nadácii Zastavme korupciu. Tá vyzýva Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby sa pýtal ministra financií na jeho majetok. Zuzana Petková z nadácie potvrdila dohady, že podľa majetkového priznania je Matovič bezdomovec. Zastavme korupciu žiada zmenu podávania majetkových priznaní a ich nezávislú kontrolu. Priznania podávané politikmi v súčasnosti podľa nej nie sú skutočným obrazom toho, čo vlastnia a užívajú. Ich kontrolu považuje za formálnu, pričom systém umožňuje vyhnúť sa jej. Ako príklad uvádza práve Matovičovo priznanie.

Článok pokračuje na ďalšej strane.