Aktualizované o 15:25 - Do diskusie k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa v pléne Národnej rady (NR) SR prihlásilo 14 rečníkov písomne. V úvode schôdze návrh odôvodnil líder SaS Richard Sulík. Stanovisko vlády predniesol premiér Eduard Heger (OĽANO). Jeho kabinet s návrhom opozície nesúhlasí. O slovo požiadali aj predseda NR SR Boris Kollár, minister práce Milan Krajniak (obaja Sme rodina) a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Z písomne prihlásených rečníkov sú traja za poslanecký klub. Rečniť môžu podľa rokovacieho poriadku 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Kedykoľvek môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. "V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená," píše sa v rokovacom poriadku NR SR. Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.

Národná rada Slovenskej republiky - ilustračný záber Zdroj: Jaroslav Novák

Aktualizované o 15:00 - Ak by sa podarilo vláde vysloviť nedôveru, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie strana SaS v Národnej rade (NR) SR podporila. Uviedol to líder SaS Richard Sulík počas odôvodňovania návrhu na vyslovenie nedôvery kabinetu. Deklaroval, že liberáli by jej súčasťou neboli. Predčasné voľby mu už vzhľadom na termíny nedávajú veľmi zmysel.

SaS argumentuje, že kabinet nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Kritizuje aj štátny rozpočet na ďalší rok. Vláda tieto argumenty liberálov odmietla a s návrhom nesúhlasí.

Hlasovať by sa o vyslovení nedôvery vláde mohlo v utorok 13. decembra. Šéf liberálov Richard Sulík avizoval, že 20 poslancov z jeho klubu bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Návrh podporia aj poslanci okolo Pellegriniho. Smer-SD uviedol, že bude "vždy hlasovať za odvolanie, či už ide o individuálneho člena vlády alebo celú vládu". Podporu návrhu avizoval po neúspešnom odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) aj koaličný poslanec zo Sme rodina Martin Borguľa.

Za bude aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Ďalší nezaradený poslanec Tomáš Taraba uviedol, že ak sa s koalíciou dohodne na termíne predčasných volieb, nebude za vyslovenie nedôvery hlasovať. Niekoľkí nezaradení poslanci, ako napríklad Slavěna Vorobelová, ešte svoj postoj neprezentovali.

