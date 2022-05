Hoci to vyzerá, že poslanci NR SR sa medzi sebou len hádajú a provokujú, ešte stále sa medzi nimi nájde niekto, kto nemá problém zakopať vojnovú sekeru. Je ním napríklad Tomáš Šudík (26) z OĽaNO, ktorý na to vymyslel nevšedný spôsob.

Každý z nás má svojho koníčka, ktorému sa venuje s vášňou a omnoho intenzívnejšie, než ostatní ľudia.. Niekto je gurmán a dokonale varí, niekto športovec a niekto nadšený kávičkár. Ak si však myslíte, že máme na mysli len tuctového kaviarenskeho povaľača, mýlite sa. Byť fanúšikom kávy môže znamenať aj to, že ju pijete a pripravujete na niekoľko rôznych, alternatívnych, ale aj zdravších spôsobov. Jedným z takých ľudí je poslanec OĽaNO Tomáš Šudík, ktorý si pracovný deň bez kávy ani nevie predstaviť.

Napriek svojmu mladému veku ju pije už poriadne dlho. "Už počas strednej školy som si spravil baristický kurz. Kávu som pil už v mladosti, mal som k nej blízko a snažil som sa s ňou aj experimentovať. Pár mesiacov na to, ako som mal hotový kurz, som spoznal jedného kolegu, ktorý dlhé roky vlastnil kaviareň v Humennom. Naučil ma alternatívne spôsoby prípravy kávy, zistil som, že to nie je len espresso a cappuccino, alebo že ju môžeme pripraviť len cez stroj, alebo obyčajne zaliať," povedal nám v rozhovore.

Tomáš Šudík je vášnivý kávičkár, osobne nám pripravil kávu tromi spôsobmi. Zdroj: tm

Ako poslanec vládnej strany je prakticky od prvého dňa po nástupe do parlamentu poriadne rozlietaný, nakoľko je súčasne aj komunálnym poslancom v rodnom Humennom. To si vyžaduje pevné nervy, snaživosť, ale aj more síl a energie. Tú mu dodáva aj už spomínaná káva, ktorú si zásadne pripravuje skôr alternatívnymi spôsobmi. "Od spomínaného kamaráta som sa naučil na zdravšie alternatívy prípravy kávy, či už cez Aeropress, Chemex, Syphon, French press alebo Moka kanvičku. Zistil som, že po vypití kávy viem mať oveľa iný, lepší pôžitok, cítiť z nej oveľa niečo viac. Slováci sú zvyknutí možno ešte z dávnych čias, že káva musí byť len horká a čierna, čo však nie je pravda. Pri káve môžeme rovnako ako pri víne cítiť rôzne tóny chute, napríklad bielu čokoládu, mliečnu, jahody, ríbezle.. Čiže od ovocných tónov až po horkejšie. V severských krajinách je bežné, že ľudia vyhľadávajú najmä kyslejšiu kávu," hovorí popri tom, ako sám niektoré z týchto káv pripravil.

