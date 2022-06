Parlament pred dvoma týždňami schválil tzv. protiinflačný balíček na pomoc rodinám. Ten zahŕňa vyššie prídavky či financovanie voľného času dieťaťa. Stúpnuť má aj daňový bonus, ktorý azda najviac pohoršil županov a starostov. Daň z príjmu fyzických osôb totiž priamo súvisí s financovaním miest obcí a samospráv. „Boj s infláciou a navýšenie podpory rodín je, samozrejme, na mieste, ale nemôže sa diať odoberaním peňazí z miest, obcí a samospráv," konštatoval v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ trnavský župan Jozef Viskupič. „V praxi vám 200 eur, ktoré máte v peňaženke navyše, aj tak nepomôže, ak napríklad nebudete mať kam umiestniť dieťa do škôlky," zhodnotil.

Nápad z dielne finančného rezortu sa od začiatku nepozdával parlamentnej opozícii, no ani koaličnej SaS, ktorá ministrovi financií vyčítala, že zákon sa prerokoval v zrýchlenom režime. Matovič však napriek námietkam označil pretlačenie balíčka za víťazstvo „prorodinnej koalície".

Podľa bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej je však nutné balíček posudzovať z hľadiska schopnosti zmierňovať tzv. inflačnú nerovnosť. „Bohužiaľ, cenová úroveň už neklesne. Preto okrem jednorazovej pomoci sú potrebné i systémové opatrenia. Takým je Matovičov daňový bonus, no ten inflačnú nerovnosť naopak prehlbuje," myslí si exministerka.

Čo všetko nám nakoniec „prorodinný" a „"protiinflačný" balíček prinesie ukáže čas, no zaujímavé sú aj nie tak dávne výroky politických zoskupení, ktoré pre tento návrh vedú tak vyostrený spor. Kým šéf liberálov Richard Sulík pred časom v spojitosti so šetrením hovoril o vykrútení žiaroviek či zatváraní dverí rúry počas pečenia. Podstatne šokujúcejšie sa však pred pár dňami vyjadril pre aktuality predseda Hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský z OĽaNO.

Na túto, pomerne odvážnu a necitlivú radu, si bližšie posvietil politológ Grigorij Mesežnikov. „Možno to vyznie veľmi necitlivo, no my ako spoločnosť sa šetreniu nevyhneme. Bolo by však dobré, ak by štát pomohol chudobnejším a núdznym, ktorí sa nedokážu so zvýšenými nákladmi na energie vyrovnať sami," zhodnotil. „Politici by mali hovoriť aj o reálnej pomoci, keďže protiinflačný balíček podľa mňa nebol dostatočne adresný na vyriešenie tejto problematiky," uzavrel.

