Predvolebný boj začína naberať na obrátkach a prejavuje sa už aj na rétorike viacerých politikov. Po Igorovi Matovičovi (49), ktorý volí čoraz ostrejší slovník, či Richardovi Sulíkovi (55), ktorý si dáva jasné podmienky na vstup do budúcej vlády, sa najnovšie o slovo prihlásil dočasne poverený premiér Eduard Heger (46). Ten prekvapuje pomerne otvoreným sypaním si popola na hlavu či vyjadreniami o svojej politickej budúcnosti.

U Eduarda Hegera je verejnosť zvyknutá, že v porovnaní so svojimi politickými kolegami volí výrazne miernejší a značne diplomatickejší slovník. Napriek tejto skutočnosti aj on jemne popustil uzdu, čoho dôkazom sú jeho najnovšie vyjadrenia. Zazneli v odpovediach, ktoré písal na otázky od svojich sledovateľov na sociálnej sieti.

Viaceré z nich sa týkali, pochopiteľne, politiky. „Ako chcete zabrániť vláde Fica a Uhríka? Pôjdete s Naďom k Dzurindovi?“ znela jedna z nich. „Dá sa to iba vtedy, ak demokrati poskytnú voličom alternatívu vo voľbách. Za mňa je dôležité, aby politika bola slušná, odborná a založená na výsledkoch. Na druhú otázku poznám odpoveď, no zatiaľ si ju nechám pre seba,“ prekvapil premiér. Zaujímavá bola aj jeho odpoveď na otázku, ktorá sa týkala nedávnych vyjadrení Richarda Sulíka. „Prečo nie ste alfa samec ako Sulík?“ Heger na to odvetil: „Radšej nudný premiér s výsledkami ako alfa samec, ktorý nevydrží v žiadnej vláde.“

Zvolenie Maroša Žilinku za generálneho prokurátora je podľa Hegera najväčšou chybou bývalej koalície. Zdroj: Martin Baumann

Azda najúprimnejšie odpovede prišli na otázku: „Keby ste mohli vrátiť čas a zmeniť tri udalosti počas vašej vlády, aké by to boli?“ Tu Heger nešetril kritikou a sypal sám sebe popol na hlavu. „1. Zvolenie Maroša Žilinku za generálneho prokurátora. 2. Igor a Richard by neboli členmi vlády. 3. Komunikácia v krízach,“ napísal.

Poriadny šok nastal, keď dostal pomerne príjemnú otázku, ktorá sa týkala jeho vzťahu k alkoholu. Verejnosť dobre vie, že pred vstupom do politiky stál spoločne so súčasným predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom za „stvorením“ úspešnej a celosvetovo známej diamantovej vodky. Otázka znela: „Vodka alebo rum?“ Po nej však prišla odpoveď, ktorú azda nikto nečakal.