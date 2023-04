Richard Sulík bude predsedom SaS aj ďalšie štvorročné funkčné obdobie. Opätovne ho strana zvolila do funkcie na sobotňajšom kongrese v Jasnej. Omnoho divokejšie to však bolo večer pred samotným snemom...

Okrem toho si SaS zvolila aj členov republikovej rady a ďalších orgánov strany. Do republikovej rady liberáli zvolili Juraja Drobu, Karola Galeka a Radovana Géciho na štyri roky a Michala Uherčíka na dva roky.

"Povediem stranu do volieb s jasným nárokom, s jasnou ambíciou voľby vyhrať," vyhlásil Sulík a poďakoval sa za hlasy získané vo voľbe. Dodal, že po zvolení chýbajúcich členov republikovej rady bude tento orgán opäť kompletný a na jej najbližšom zasadnutí navrhne zvoliť Janu Bittó Cigánikovú za podpredsedníčku strany.

Na kongrese mala SaS hovoriť aj o prípadnej spolupráci s Hlasom-SD. Sulík ozrejmil, že po vyjadrení väčšiny členov tento bod z programu vypustili. Verí, že SaS bude mať pri zostavovaní koalície lepšie alternatívy, než je Hlas-SD. Nevie si predstaviť, že by predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini viedol krajinu.

SASKA chce riešiť najpálčivejšie problémy v krajine, napríklad zdravotníctvo. Avizoval, že kandidátom strany na ministra zdravotníctva bude Tomáš Szalay. "Chybami sa človek učí. Aj vďaka našim chybám sme dnes poučení a sme pripravení riadiť krajinu najlepšie zo všetkých strán," uviedol Sulík. Skonštatoval, že doteraz boli liberáli vždy "do počtu" ako opozícia či ako menšinový partner. Toto chce SaS podľa jeho slov zmeniť. "Odmietame byť len do počtu, odmietame byť menšinovým partnerom, a práve preto v týchto voľbách meníme hru," podotkol.

Čo sa týka kandidátnej listiny, po prvých štyroch miestach majú nasledovať ďalší tímlídri strany, krajskí a okresní predsedovia. Kandidátku SaS bude schvaľovať republiková rada strany na návrh predsedu. Sulík zároveň potvrdil dohodu so stranou OKS, 15. miesto kandidátky má patriť Ondrejovi Dostálovi. Platí podľa jeho slov aj dohoda s bývalými členmi strany Za ľudí, ktorí prešli do klubu SaS.

Sulík tiež avizoval, že liberáli majú pripravený predvolebný program, v najbližších dňoch ho budú konzultovať s ďalšími členmi a následne ho predstavia verejnosti. Tvrdí, že strana je odborne a personálne pripravená riadiť jednotlivé rezorty po voľbách. "Budeme priamočiarejší, budeme si viac stáť za svojím, lebo my máme riešenia a odborníkov, lebo my držíme dohody, lebo my máme skúsenosti, a to všetko bez korupčných káuz," poznamenal.

Doplnil, že budujú silný ekonomický tím a chcú Slovensko priblížiť úrovni Európskej únie. V pondelok (24. 4.) plánujú predstaviť tím pre záchranu zdravotníctva. Okrem iného vyzdvihol oblasti ako príprava detí na budúcnosť, funkčné súdnictvo či ľudské práva. Podčiarkol dôležitosť boja proti korupcii, s čím podľa neho súvisí aj razantná zmena na ministerstve vnútra, ktorá si pýta riadne "krúpobitie".

EXKLUZÍVNE FOTKY Z NOČNEJ ZÁBAVY SASKÁROV SI POZRITE V NAŠEJ GALLÉRII.

Prečítajte si tiež: