Bývalá poslankyňa z vládnucej strany OĽaNO, Erika Jurinová, sa náhle ocitla v nemocnici a dokonca musela podstúpiť operáciu! "V utorok som sa po zasadaní Bezpečnostnej rady presúvala na stretnutie so starostami do nášho úradu a následne som mala odcestovať na rokovanie na ministerstvo financií týkajúce sa jednej z našich nemocníc. To sa však už nekonalo. Zvrtnutá noha, vyskočený členok, sanitka, operácia..." posťažovala sa prostredníctvom sociálnej siete.

Erika Jurinová - predsedníčka žilinského samosprávneho kraja Zdroj: Archív VÚC Žilina

Županku dočasne v úrade zastupuje podpredseda Peter Weber, no ako sa zdá, operácia dopadla dobre a Jurinová by sa do práce v dohľadnom čase mala vrátiť. "Ďakujem tímu chirurgov, traumatológov a sestričiek, ktorí sa popasovali s mojimi kostičkami a starajú sa, aby som to vydržala. Mám ho síce plný "železa", taký malý "obrnený transportér", ale verím, že bude po čase plne funkčný,"napísala a dokonca pridala aj niekoľko fotografií priamo z nemocnice.

Pomerne náhlu operáciu musela podstúpiť aj ministerka Kolíková, ktorá o svojich zdravotných komplikáciách informovala rovnako ako Jurinová na sociálnej sieti. "Bola naozaj pekná nedeľa, zrazu som sa nedokázala postaviť. Dôvodom je meniskus, s ktorým niečo je. Neviem síce, čo presne, ale viem, že to veľmi bolí. Bolesť sa nedá zastaviť a lekár mi oznámil, že je to nutné riešiť operáciou. Vo štvrtok preto podstúpim operáciu,"informovala.

Napriek zdravotným problémom sa však Kolíková dlho zotavovať neplánuje a do práce by podľa vlastných slov rada nastúpila čo najskôr. "Čo najskôr po tom, ako budem po štvrtkovej operácii môcť, nastúpim späť do práce, pretože návrhy zákonov (medzi nimi aj zákon o zaisťovaní majetku), ktoré máme v parlamente na októbrovej schôdzi, budú vo výboroch a bude potrebné ich obhájiť,"uviedla ministerka.